Existen distintos pueblos bonaerenses cerca de Buenos Aires que son perfectos para una escapada. Caracterizados por sus casas antiguas, calles empedradas, naturaleza y locales gastronómicos, estos destinos ofrecen atractivos ideales para quienes buscan descanso y experiencias auténticas.

Alejados del ruido de la ciudad y con apenas unas pocas centenas o decenas de habitantes, estos pueblos rurales son el lugar perfecto para quienes buscan desconexión, contacto con la naturaleza y conocer costumbres de campo.

Los tres pueblos menos poblados de Buenos Aires ideales para hacer turismo rural

Gorostiaga, tradición campesina en el corazón bonaerense

Ubicado en el Partido de Chivilcoy, este pueblo rural se distingue por su campo y ambiente campesino, lejos del bullicio. Con menos de 400 habitantes, mantiene la esencia de los pueblos de antaño y es ideal para desconectarse y conocer la vida local.

Entre sus atractivos turísticos se destacan la Capilla, el Club Social y Deportivo, el Jardín de Infantes, la Escuela Primaria y la Estación de Trenes. Además, ofrece gastronomía local.

Cómo llegar a Gorostiaga

Desde CABA, tomar la AU Acceso Oeste, luego la RN7 y RN5 hacia Chivilcoy. La entrada se encuentra en el kilómetro 145.

Villa Pardo, un tesoro escondido entre llanuras

A menos de 200 km de Buenos Aires, Villa Pardo destaca por su tranquilidad y paisajes de campo. Con menos de 200 habitantes, ofrece cielos limpios ideales para observación de estrellas y senderos rodeados de vegetación.

Desde su declaración como Interés Turístico Provincial en 2015, dentro del proyecto “Pueblos Turísticos Bonaerenses”, comenzó a recibir turistas interesados en sus tradiciones, calles y gastronomía.

Entre los lugares turísticos se encuentran el Museo y Biblioteca Adolfo Bioy Casares, el Museo de Ciencias Naturales Fiorentino Ameghino, el Museo Histórico Alfredo R. Almada y el Archivo Histórico Nora Genaro.

Cómo llegar a Pardo desde CABA

Se encuentra a 228 km de la Capital Federal. Tomar la autopista Riccheri, empalmar con la autopista Ezeiza y luego seguir por la ruta 3 hasta el kilómetro 223, donde está el acceso a la localidad.

Vagues, el encanto del pasado en San Antonio de Areco

En el Partido de San Antonio de Areco, Vagues es un pequeño pueblo rural que enamora por sus árboles añejos y su vieja estación de tren, elementos que transportan al pasado.

El pueblo comenzó a poblarse con la llegada del Ferrocarril Central Argentino en 1984, formando parte del tramo Victoria-Pergamino y sirviendo como empalme hacia Luján, hasta su cierre en 1992.

Cómo llegar a Vagues desde CABA

Tomar la Panamericana (Ruta Nacional 9) hasta el km 113 , acceso a San Antonio de Areco .

Desde allí, recorrer unos 10 km por la Ruta Provincial 41 hasta llegar a Vagues.

El viaje dura aproximadamente 2 horas en auto.

Estos pueblos son destinos ideales para visitar durante un fin de semana largo, permitiendo desconectarse de la rutina y disfrutar de la tranquilidad del campo.

