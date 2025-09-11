Escaparse del ritmo acelerado de la ciudad es posible sin viajar demasiado lejos. A pocos kilómetros de CABA se esconden pueblos tranquilos, con poca gente y mucho encanto, perfectos para descansar y disfrutar de la naturaleza, la historia y la buena gastronomía. Estos lugares se caracterizan también por sus paisajes naturales y están rodeados de vieja arquitectura.
Algunos amantes del turismo rural preguntaron a la inteligencia artificial cuáles son los más atractivos para visitar el próximo fin de semana.
Cuáles son los pueblos más atractivos para ir el próximo fin de semana, según la inteligencia artificial
Uribelarrea (Cañuelas)
Uribelarrea está situado a solo 80 km de Buenos Aires. Se caracteriza por sus casas antiguas de ladrillo, plaza central pintoresca y está rodeado de restaurantes especializados en asados y comidas de campo.
Algunos de los atractivos de Uribelarrea son la Iglesia Nuestra Señora de Luján, el Museo de Herramientas "Leopoldo Rizzi", y las tradicionales pulperías. También es famoso por ser escenario de varias películas argentinas.
Carlos Keen (Luján)
Carlos Keen se encuentra a más de 70 km de CABA y es un pueblo detenido en el tiempo. Se caracteriza por su estación de tren y construcciones antiguas que le dan un aire nostálgico.
Algunos de los atractivos que presenta Carlos Keen son sus ferias artesanales, sus restaurantes de campo con pastas caseras y carnes a la parrilla, y la posibilidad de hacer caminatas al aire libre entre callecitas tranquilas.
San Antonio de Areco
San Antonio de Areco está ubicado a 113 km de la Ciudad de Buenos Aires en la provincia de Buenos Aires. Es famoso por ser la cuna de la cultura gauchesca, un sitio donde la historia y las tradiciones rurales continúan intactas y forman parte del día a día.
Algunos de los atractivos que presenta este pueblo rural son su casco histórico, casas coloniales, calles empedradas y plazas que parecen detenidas en el tiempo. Por otro lado, Areco es conocido por su platería criolla, donde se elaboran cuchillos, facones, cinturones y otros objetos de cuero y plata artesanal.
Para conectar con el paisaje rural y la tradición, se pueden hacer excursiones guiadas por estancias cercanas. En noviembre, Areco festeja su famosa Fiesta Nacional de la Tradición, con desfiles de gauchos, destrezas criollas y espectáculos folclóricos, aunque el pueblo mantiene su encanto durante todo el año.
Las personas que desean escaparse de la ciudad, estos lugares ofrecen naturaleza, gastronomía y mucha tranquilidad, ideal para despejarse de la rutina.