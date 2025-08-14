Existen distintos pueblos rurales para visitar el próximo fin de semana largo y celebrar el Día del Niño con los más pequeños. Estos destinos se destacan por su naturaleza, edificaciones turísticas y viejas estaciones de tren, muchos de ellos ubicados lejos de la ciudad.

Con paisajes abiertos, actividades al aire libre y contacto directo con la naturaleza, estos lugares permiten desconectarse de la rutina urbana y vivir experiencias únicas junto a los niños. Desde estancias con animales para acariciar hasta senderos para recorrer a pie, navegar en el río o andar en bicicleta, hay opciones para todos los gustos y edades, perfectas para aprovechar el próximo fin de semana.

Dos pueblos pintorescos para visitar en el Día del Niño

San Antonio de Areco

San Antonio de Areco es un destino ideal para visitar con niños, ya que ofrece múltiples actividades familiares durante la jornada, como cabalgatas, museos y centros culturales. Este pueblo se caracteriza por sus increíbles paisajes y por brindar un espacio de tranquilidad para que grandes y chicos disfruten del campo.

El viaje desde la ciudad dura aproximadamente 2 horas y 30 minutos, dependiendo del tráfico.

Cómo llegar a San Antonio de Areco

La forma más rápida de llegar es en auto particular. Toma la Ruta Nacional N° 3 hacia el norte hasta la Ruta Nacional N° 8, continúa hasta el km 113, donde se encuentra San Antonio de Areco. El trayecto toma alrededor de una hora y media.

Escapada ideal: este pueblo cerca de CABA te transporta al pasado y podés ir en tren | Perfil

Tigre

Ubicado en el norte de la Ciudad de Buenos Aires, Tigre es un destino ideal para visitar con niños gracias a su amplia oferta de atracciones turísticas, como el Parque de la Costa, su variada propuesta gastronómica y hotelera, y el Puerto de Frutos, con ferias artesanales.

Cerca se encuentra el Museo del Mate, que recorre la historia de la tradicional infusión argentina y cuenta con un bar de mate. Además, los clubes de remo y los restaurantes bordean el Paseo Victorica, un malecón junto al río Luján.

Si buscan actividades acuáticas, a metros de la estación de tren se encuentran los clubes de remo, fundados a finales del siglo XIX por comunidades europeas inmigrantes, como el Club de Regatas Hispano Argentino, Rowing Club o Club Suizo.

Tigre se encuentra a 32 kilómetros del centro de la ciudad, a una hora en tren desde la terminal Retiro.

