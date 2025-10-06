Fin de semana largo de octubre: escapadas únicas para estrenar la primavera en los mejores hoteles de Argentina y Miami

Del 10 al 12 de octubre, los principales destinos del país se visten de primavera e invitan a disfrutar de tres días ideales para viajar, relajarse y reconectar. Con temperaturas más cálidas, paisajes en plena floración y propuestas pensadas para cada estilo de viajero, este finde largo se convierte en la excusa perfecta para planear una escapada inolvidable.

Desde la frescura selvática de Iguazú, pasando por el fin del mundo, hasta la vibrante vida urbana de Buenos Aires y Miami, los hoteles más exclusivos ofrecen experiencias diseñadas para parejas, familias y grupos de amigos. Gastronomía de autor, spas rodeados de naturaleza, actividades recreativas y servicios premium se combinan para celebrar la llegada de una nueva temporada.

Entre las propuestas destacadas se encuentran Iguazú Grand, Panoramic Grand, Wyndham Garden Hotel del Glaciar, Howard Johnson Chascomús, Vain Boutique Hotel, Ker Hoteles y New Point Miami, cada uno con un estilo propio pero unidos por el mismo objetivo: ofrecer confort, hospitalidad y vivencias memorables.

En Miami - New Point Miami

New Point Miami redefine la experiencia de hospedaje en la ciudad más vibrante del sur de Florida. Ubicado sobre la icónica Collins Avenue, frente al mar y con acceso directo a la playa, este complejo de departamentos totalmente equipados combina la libertad de un espacio propio con el confort y los servicios de un hotel.

Ideal para estadías familiares, escapadas con amigos o viajes prolongados, New Point Miami ofrece departamentos amplios —Studio, Duplex y Penthouse— con capacidad para hasta seis personas, diseño moderno, estilo minimalista y vistas privilegiadas a la ciudad, la bahía o el océano.

La propuesta incluye acceso a piscina, gimnasio, cancha de tenis, restaurante, tiendas, valet parking, recepción 24 horas y servicio de playa con sombrillas y toallas. Todo está pensado para vivir una estadía versátil y de calidad superior, en uno de los destinos más buscados del mundo.



En Ushuaia - Wyndham Garden Hotel del Glaciar

Ubicado en plena Reserva Natural El Martial, Wyndham Garden Ushuaia Hotel del Glaciar es el punto de partida ideal para descubrir la magia del fin del mundo. La primavera despliega paisajes únicos: bosques en flor, lagos cristalinos y los últimos vestigios de nieve en las montañas.

Para quienes buscan una experiencia más allá de la nieve tradicional, el hotel propone aventuras que combinan adrenalina y paisaje: caminatas con raquetas por bosques nevados, paseos en trineo tirado por perros, excursiones nocturnas con linterna y cena en domo, travesías en motos de nieve, navegación por el Canal Beagle con avistaje de fauna marina, trekking con crampones a la Laguna Esmeralda, salidas 4x4 a los lagos Escondido y Fagnano, y mucho más.

Cada experiencia está pensada para conectar con la naturaleza en estado puro, con la comodidad de volver a un hotel cálido, rodeado de vistas imponentes al Glaciar Martial y al Canal Beagle, y disfrutar de una gastronomía inspirada en los sabores de la Patagonia. Ideal para quienes buscan vivir el finde xxl de una manera única, en familia, en pareja o con amigos.

Para más información:

Central de reservas: 0800 266 0588

Tel Ushuaia: +549 290152-8221

Web: https://www.wyndhamhotels.com

Instagram: @wyndhamgardenushuaia

Mail: [email protected]

En Iguazú - Iguazú Grand

Iguazú Grand propone aprovechar el clima cálido del norte argentino en un entorno selvático único, combinando naturaleza, confort y entretenimiento. A solo 15 minutos del Parque Nacional Iguazú, este resort 5 estrellas ofrece una experiencia completa para quienes buscan descanso, conexión con la naturaleza y propuestas familiares de primer nivel.

Con 134 habitaciones elegantes con vistas a la vegetación o a las piscinas, y una propuesta gastronómica gourmet que reinterpreta sabores regionales, Iguazú Grand brinda una estadía pensada para todos los sentidos. Su spa, inspirado en ingredientes naturales de la región como miel, yerba mate y cítricos, ofrece masajes, terapias de lodo y faciales diseñados para relajar y renovar cuerpo y mente. Además, el hotel cuenta con piscina climatizada, gimnasio, saunas, terma romana y espacios de relax.

Este finde xxl, Iguazú Grand propone disfrutar del calor de la selva con el confort, la atención y la excelencia que lo caracterizan.

Teléfono: (+54 03757) 498050

Teléfono: (+54 03757) 498050

Central de Reservas en Buenos Aires: (+54 11) 7079-0589 | 0800-888-4726

WhatsApp: (+54 9 3757) 443-973

E-mail: [email protected]

Instagram: @iguazugrand

En Iguazú - Panoramic Grand

Ubicado sobre una barranca natural que regala vistas al río Iguazú y Paraná, Panoramic Grand invita a descubrir la selva en versión primaveral en un entorno selvático especial para esta estación.

La Cocina de las Pioneras rescata recetas ancestrales con productos regionales, mientras que el Spa YSYRY invita a relajarse con masajes y tratamientos faciales con vistas panorámicas. El Kids Club ofrece actividades recreativas inspiradas en la flora y fauna local para que los más chicos disfruten y aprendan.

Ideal para familias y parejas que buscan descansar, conectar con la naturaleza y vivir la magia de la selva misionera.

Teléfono: (+54 3757) 498-100

Central de Reservas en Buenos Aires: (+54 11) 7079-0589 | 0800-888-4726

WhatsApp: (+54 9 3757) 616-765

E-mail: [email protected]

Instagram: @panoramicgrand

En Buenos Aires - Howard Johnson Chascomus

Ubicado en un entorno natural privilegiado, sobre la Laguna de Chascomús y a solo 120 km de la Ciudad de Buenos Aires, Howard Johnson Chascomús es una excelente opción para disfrutar de una escapada el finde xxl. El hotel combina confort, tranquilidad y naturaleza en un ambiente ideal para descansar y desconectarse de la rutina.

Ofrece espacios amplios y confortables, una variada propuesta gastronómica y opciones recreativas para todas las edades. Además, cuenta con spa, piscina, jardines y vistas únicas a la laguna, que invitan a disfrutar del aire libre en familia, en pareja o con amigos



En Buenos Aires - Ker Hoteles

Ker Hoteles, una cadena argentina con una rica tradición familiar, ofrece una experiencia que combina calidez, modernidad y atención personalizada. Con cuatro ubicaciones estratégicas en la ciudad de Buenos Aires, sus hoteles son ideales tanto para quienes viajan por placer como por negocios. Cada establecimiento destaca por su diseño contemporáneo, amplias comodidades y un enfoque en brindar a los huéspedes una “sensación de hogar”. Además, los hoteles cuentan con opciones gastronómicas de calidad y servicios exclusivos como spa y health clubs.

Ker San Telmo está situado en el corazón histórico de la ciudad, rodeado de puntos culturales y restaurantes, y cuenta con el restaurante HALO. Ker Recoleta, en una ubicación privilegiada entre Recoleta y el centro, ofrece un Health Club para el descanso y el restaurante Citrino con platos internacionales. En el tranquilo barrio de Ker Belgrano, los huéspedes disfrutan de un entorno residencial con fácil acceso al microcentro, mientras que Ker Urquiza, en la zona norte, destaca por sus habitaciones y apartamentos ideales para estadías prolongadas, además de un exclusivo spa.



Ker San Telmo:

Ker Recoleta

Ker Belgrano

Ker Urquiza