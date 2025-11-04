Noviembre tiene un fin de semana largo en marcha en conmemoración, muchos buscan alternativas para desconectarse, evitar aglomeraciones y disfrutar de la naturaleza, la calma y la gastronomía local.

En la provincia de Buenos Aires existen pequeños pueblos que mantienen su identidad rural y que, por distancia y accesibilidad, se convierten en opciones perfectas para una escapada de uno o dos días. Tres de ellos son Santa María, Vagues y Mechongué.

Fin del ciclo lectivo 2025: qué provincias terminan las clases antes y después de Navidad | Perfil

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Santa María: aire rural y gastronomía casera

El pueblo bonaerense de Santa María se sitúa a pocos kilómetros de Coronel Suárez. Es un casco urbano con apenas un puñado de calles donde el tiempo parece haberse detenido. Allí, la principal actividad es recorrer los almacenes de campo, conocer la historia de los colonos alemanes y disfrutar la propuesta gastronómica basada en embutidos, bier, panificados y dulces caseros.

Qué hacer en Santa María

Santa María tiene para almorzar en un restaurante tradicional, caminar por el centro, visitar la iglesia y alojarse en alguna cabaña rural. Al mismo tiempo, el pueblo está rodeado de pequeñas casas de té y bodegones rurales con estética antigua — son muy instagrameables, además de buenos para comer.

Las edificaciones se caracterizan por ser de adobe o ladrillo oscuro. Cuentan con galerías adornadas de madera que disponen de la peculiaridad de tener un diseño diferente para cada una de las familias de origen.

Por otro lado, Santa María comercializó productos de cerdo, chorizos alemanes, quesos y dulces caseros. Hay productores familiares que venden directamente.

Cómo llegar a Santa María

Santa María está a 550 km de CABA. Se llega por Ruta Nacional 205 hasta San Carlos de Bolívar y luego se empalma con las rutas provinciales hacia Coronel Suárez.

Vagues: tranquilidad absoluta muy cerca de San Antonio de Areco

A pocos minutos de San Antonio de Areco, el pueblo de Vagues es un destino para quienes buscan silencio, verde y un contacto directo con la vida de campo. Allí se encuentra el icónico hotel de campo La Perdida, muy fotografiado en redes, además de antiguos galpones ferroviarios y calles de tierra que invitan a recorridas caminando o en bicicleta.

Qué hacer en Vagues

Vagues es uno de los pueblos bonaerenses que cuenta con diversas actividades: cabalgatas, gastronomía criolla, paseos por la zona rural, y la posibilidad de combinar con una visita al casco histórico de Areco.

Cómo llegar a Vagues

Vagues se encuentra a 130 km de CABA por Ruta Nacional 8 hasta San Antonio de Areco. Desde allí, apenas 10 minutos más por ruta provincial.

Mechongué: el pueblo con “ritmo pausado” cerca de Mar del Plata

Mechongué es un pueblo fundado en 1911 ubicado en el partido de General Alvarado, muy vinculado a la producción agropecuaria y la vida campestre. El poblado suele protagonizar escapadas de quienes veranean en Mar del Plata y quieren sumar un plan distinto, entre almacenes centenarios, casas bajas y tranquilidad total.

Las construcciones de esta pequeña localidad no se levantaron frente a la plaza, sino que, con el paso del tiempo, se fueron extendiendo alrededor de la estación.⁣

Qué hacer en Mechongué

Mechongué dispone de distintas actividades para hacer, por ejemplo, los turistas pueden visitar el histórico Almacén San Lorenzo, comer en los restaurantes familiares, y recorrer su plaza principal. Al mismo tiempo, cuenta con distintos espacios verdes para conectar con la naturaleza.

Cómo llegar a Mechongué

Desde CABA son 480 km por Autovía 2 hasta Mar del Plata y luego 60 km más hacia Mechongué.

mc