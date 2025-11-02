Fin del ciclo lectivo 2025: qué provincias terminan las clases antes y después de Navidad

Con la llegada de noviembre y el calor del verano, los alumnos de todo el país comienzan la cuenta regresiva para el fin del ciclo lectivo 2025. Aunque el calendario escolar se define de manera independiente en cada jurisdicción, todas deben cumplir con el mínimo de 190 días de clases, según lo dispuesto por el Consejo Federal de Educación (CFE).

Llega la Noche de las Heladerías 2025 con 2×1 en más de 500 locales de todo el país

De acuerdo con la Secretaría de Educación de la Nación, las clases finalizarán entre el 12 y el 26 de diciembre, dependiendo de cada provincia. Mientras que algunos distritos cerrarán antes de las fiestas, otros extenderán las actividades hasta después de Navidad.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Las primeras provincias en finalizar el ciclo lectivo

Las primeras en poner punto final al año escolar serán Catamarca, Jujuy y Santa Fe, donde los alumnos terminarán las clases el viernes 12 de diciembre.

Ese mismo fin de semana comenzará oficialmente el receso de verano para docentes y estudiantes de esos distritos, quienes tendrán uno de los períodos de descanso más largos del país.

Otras provincias como Santa Cruz concluirán el 18 de diciembre, apenas unos días antes del cierre general.

La mayoría de las provincias cierran el 19 de diciembre

En la mayor parte del país, las clases finalizarán el viernes 19 de diciembre.

Esta fecha aplica a los sistemas educativos de CABA, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

De esta forma, los estudiantes podrán disfrutar de un descanso previo a las fiestas y a las vacaciones familiares de fin de año.

Feriado bancario: qué pasa con los bancos el 6 de noviembre y qué trámites se pueden hacer

Las últimas en terminar: Buenos Aires, Misiones y Salta

En tres provincias, los alumnos tendrán que esperar unos días más para cerrar el año: Buenos Aires, Misiones y Salta. En estos distritos, el último día de clases será el lunes 22 de diciembre, cuatro jornadas antes de la Navidad. Los actos de cierre y entrega de boletines se realizarán durante esa semana, previo al receso oficial de verano.

La excepción del calendario 2025 será La Pampa, que extenderá su ciclo lectivo hasta el viernes 26 de diciembre. Según informó la Secretaría de Educación provincial, esta decisión busca compensar los días no lectivos del primer trimestre y cumplir estrictamente con los 190 días de clase establecidos por el Consejo Federal. Así, los estudiantes pampeanos serán los únicos en continuar cursando tras las celebraciones navideñas.

Calendario de finalización de clases 2025

Buenos Aires: 22 de diciembre

CABA: 19 de diciembre

Catamarca: 12 de diciembre

Chaco: 19 de diciembre

Chubut: 19 de diciembre

Córdoba: 19 de diciembre

Corrientes: 19 de diciembre

Entre Ríos: 19 de diciembre

Formosa: 19 de diciembre

Jujuy: 12 de diciembre

La Pampa: 26 de diciembre

La Rioja: 19 de diciembre

Mendoza: 19 de diciembre

Misiones: 22 de diciembre

Neuquén: 19 de diciembre

Río Negro: 19 de diciembre

Salta: 22 de diciembre

San Juan: 19 de diciembre

San Luis: 19 de diciembre

Santa Cruz: 18 de diciembre

Santa Fe: 12 de diciembre

Santiago del Estero: 19 de diciembre

Tierra del Fuego: 19 de diciembre

Tucumán: 19 de diciembre

El calendario 2025 fue elaborado bajo la premisa de garantizar la continuidad pedagógica y cumplir con la carga horaria mínima en todo el país. Las provincias que finalizarán antes compensaron días de clases mediante jornadas extendidas o semanas adicionales en los meses previos.