Jujuy se erige como nuevo destino mundial del turismo astronómico

La provincia de Jujuy acaba de obtener la certificación internacional Sendero Starlight 2025. Este premio, otorgado por la Fundación Starlight, reconoce a los territorios que preservan la calidad de sus cielos nocturnos y promueven su uso científico, educativo, cultural y turístico.

Con este galardón, la provincia coloca esta original característica ambiental en su programa Ruta de los Cielos Jujeños, un corredor que integra ciencia, cultura, turismo y conservación.

El ministro de Cultura y Turismo de la provincia, Federico Posadas, destacó que “Jujuy tiene a algunos de los cielos más ‘lindos’ del mundo, y esta certificación lo confirma. Es un orgullo que nuestra provincia sea hoy referente internacional en la protección del cielo nocturno, un recurso tan valioso como nuestros paisajes, nuestra cultura y nuestra gente”.

Premiado. La flamante certificación posiciona a la provincia al nivel de destinos reconocidos del turismo astronómico, como las islas Canarias o el Desierto de Atacama. Posadas explicó que “esto nos otorga visibilidad internacional y atrae mercados especializados como astrofotógrafos, investigadores y viajeros interesados en experiencias singulares. Diversifica nuestra oferta turística y genera empleo calificado en zonas rurales”.

El ministro agregó que “la certificación también promueve la formación de recursos humanos locales, la organización de festivales astronómicos y el desarrollo de senderos y miradores certificados. El logro posiciona a la provincia en el mapa mundial del astroturismo y reafirma la visión de una región que apuesta por el desarrollo sostenible y la innovación”.

La Fundación Starlight, creada por el Instituto de Astrofísica de Canarias, cuenta con el respaldo de Unesco, la Unión Astronómica Internacional y la Organización Mundial del Turismo.

La entidad lidera el Grupo de Trabajo de Turismo Científico de la Unwto, fomentando el desarrollo del turismo astronómico sostenible a nivel global.

Con la certificación –que abarca a la ruta nacional 52– se fortalece la protección del cielo nocturno, y promueve la adopción de normativas sobre iluminación eficiente y la sensibilización comunitaria sobre el valor ambiental, cultural y científico del cielo oscuro.

Otros puntos interesantes en el país para dedicarse al astroturismo son Córdoba, Misiones, Entre Ríos, Chubut y Santa Cruz. “Cualquier lugar alejado de la polución de las ciudades es bueno para disfrutar de un cielo oscuro”, cuenta Claudio Martínez, especialista en astroturismo y creador del Instituto Latinoamericano de Astroturismo, que forma guías profesionales de esta temática.

“Esta es una manera de disfrutar de la noche estrellada, completamente desaparecida desde las ciudades. Hoy, más del 80% de las personas de menos de 25 años no ha visto la Vía Láctea o las estrellas fugaces. Y no es solo una cuestión visual; la polución lumínica afecta tanto a los seres humanos como a los animales”, sostiene Martínez. Bajo esta premisa, el turismo astronómico acerca a las personas a las sensaciones que los antepasados experimentaban ante el espectáculo del cielo, pero lo hace con ayuda de herramientas modernas y mayor entendimiento.