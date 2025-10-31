La balanza turística volvió a ser negativa en septiembre según el INDEC

La balanza turística en septiembre resultó negativa en 562,2 miles de visitantes, debido a que ingreso de 642,4 miles y la salida 1.204,6 miles de visitantes, de acuerdo con un informe del INDEC.

En cuanto al turismo receptivo 374,8 miles fueron turistas y 267,6 miles fueron excursionistas. El 68,7% de los visitantes provino de los países limítrofes. Los principales fueron Brasil (24,8%), Uruguay (18,7%) y Chile (13,5%). El 50,3% de los turistas no residentes llegó a Argentina a través de la vía aérea; el 37,7%, por vía terrestre; y el 12,0% restante, por vía fluvial/ marítima.

De los 1.204,6 miles que salieron del país, de lo cuales 706,4 miles fueron turistas y 498,1 miles fueron excursionistas. El 65,1% del turismo emisivo se dirigió a los países limítrofes, liderados por Brasil (22,0%) y Chile (17,5%).

Crece el turismo MICE en Argentina

El 54,7% de los turistas residentes salieron del país por la vía aérea; el 37,9%, por vía terrestre; y el 7,4%, por la vía fluvial/marítima.

"Completamente planchado el turismo receptivo en Argentina. En 2025 cae 18% contra 2024, que a su vez había caído contra 2023. La tendencia desde 2010 es de puro estancamiento en la cantidad de turistas que llegan de otros lados. Este año va camino a ser el peor desde 2006 (sacando los de la pandemia). Mientras tanto, el turismo emisivo está siendo récord", comentó Daniel Schteingart, Director de Fundar.

Y agregó: "El turismo en el mundo y la región siguen creciendo, así que vamos siendo cada vez más irrelevantes acá también".

Impacto financiero

El gasto de turistas extranjeros fue de US$ 208,5 millones contra US$ 598,2 millones gastados por argentinos en el exterior, resultando en una pérdida neta de US$ 389,7 millones.

"Ello significa que por cada dólar que entró por turismo, salieron casi tres dólares", señalaron desde el CEPEC.

“Se registra una caída del turismo receptivo del 18,9% interanual frente a un aumento del 21,8% en el turismo emisivo, ejerciendo mayor presión sobre las reservas del BCRA en un contexto de déficit crónico y prolongado”, según la consultora.

Y añadieron: “La salida de divisas por turismo se consolida como un factor clave en la presión sobre el dólar y las reservas, con una tendencia estructural deficitaria que se arrastra por más de dos años sin solución”.

