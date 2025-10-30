Roberto Cachanosky: "El problema del Banco Central es que para comprar reservas tiene que emitir pesos"

El economista Roberto Cachanosky sostuvo que el problema del Banco Central es que "para comprar reservas tiene que emitir pesos”, y que en un esquema de flotación limpia la acumulación de divisas pierde sentido. En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), explicó que la emisión para comprar dólares genera inflación y enfatizó: “El Banco Central no tiene con qué comprar las reservas, más allá de si las necesita o no, porque no puede”.

Roberto Cachanosky es licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina, docente, consultor y escritor, ha publicado varios libros, entre ellos “Economía para todos”, “El síndrome argentino” y “¿Por qué fracasó la economía acá?”. En las recientes elecciones fue candidato a diputado nacional por el espacio Unión Liberal.

¿Cuál es tu opinión sobre el resultado de las elecciones? Me refiero al tuyo y al general, porque están conectados.

Te había comentado que la plata para la campaña se la habían dado a todos los partidos, y a nosotros nos la dieron siete días antes nada más, así que se pudo hacer poca campaña. De todas maneras, claramente hubo una polarización indiscutible en todo esto. Así que, con plata o sin plata, creo que el resultado no hubiese variado demasiado.

Creo que todos nos confundimos. La última encuesta que recibí de un encuestador serio me daba que el kirchnerismo ganaba en la provincia de Buenos Aires casi por 17 puntos. Entonces, nos sorprendió a todos el resultado. Y yo diría que tal vez la explicación que uno podría dar es lo que algunos llaman “miedo al kirchnerismo”, o tal vez fue que bajaron la tasa de inflación, y con eso la gente se conforma, más allá de si se puede sostener o no esta tasa de inflación en la forma en que la bajaron, con las herramientas que usaron.

Mi impresión es que Milei ahora tiene todas las chances o muy buenas chances de avanzar en las reformas estructurales. Para eso va a tener que hacer algunos acuerdos, porque con sus votos solos, o con sus legisladores solos, no le alcanza. Tiene que avanzar con las reformas estructurales.

Ellos están hablando de la reforma laboral, que sí creo que es conveniente, pero primero tenés que sacar el cepo, porque nadie va a invertir si no puede girar utilidades. Segundo, tenés que hacer una reforma impositiva, y tercero, la laboral. Poner primero la reforma laboral antes de eliminar el cepo no creo que vaya a darte demasiados resultados.

¿Y entonces ves posible o imposible que saquen el cepo?

Yo lo veo posible. El problema es que hoy siguen interviniendo en la economía argentina. Intervienen en el mercado de cambios el Tesoro, el Banco Central y el Tesoro de Estados Unidos. ¿Para qué? Para que el tipo de cambio baje, y lo ponen por debajo del nivel que tendría en condiciones de libre mercado. Eso implica tener un tipo de cambio artificialmente atrasado, y con eso estimular las importaciones en forma artificial y desestimular las exportaciones.

Al estimular las importaciones en forma artificial, vas a tener un problema social, porque las empresas se van a achicar y, al achicarse, van a despedir personal. Obviamente, el nivel de actividad económica no se va a recuperar. Pero no es que eso esté en contra de la apertura de la economía, es que hay pasos previos a la apertura económica. No podés abrir la economía con un tipo de cambio atrasado como lo tienen ahora.

Y no es que vaya a dar un número de cuánto debería ser el tipo de cambio. Por definición conceptual, el tipo de cambio está atrasado, porque alguien exógeno al mercado está vendiendo dólares para que baje. En este caso, el Tesoro americano o el Banco Central manejando la tasa de interés o vendiendo futuros. Entonces, creo que no solo se puede, sino que se debe, y es indispensable hacer eso.

Si hoy tenés todas las expectativas a favor y empezás con la propuesta de reformas, ¿cuál es el problema de liberar el mercado de cambios? Va a tener todas las expectativas a favor. Entonces, me parece que estaría dejando de lado una oportunidad importante para no seguir con este tema del control de cambios o del cepo y el tipo de cambio atrasado.

Juan Carlos De Pablo dice que, si hay flotación, no hacen falta reservas. Ahí encuentro la línea de pensamiento del presidente. De Pablo, que genera mucho respeto para el Presidente, habla de la política económica cambiaria de los últimos dos años. Desde tu perspectiva, si uno flota, ¿no hacen falta reservas?

Si vas a liberar el mercado de cambios con flotación limpia, sin intervención del Gobierno, entonces el Banco Central no necesita reservas. Solo podrías decir que necesitarías reservas porque, como el peso es una moneda débil, con eso se puede asustar al mercado en caso de que haya alguna corrida.

¿Y para qué las tiene Brasil? ¿Están equivocados todos? ¿Para qué tiene inmovilizados 400.000 millones de dólares ahí?

A diferencia nuestra, en Brasil vos podés emitir reales y la gente no sale a comprar dólares, y menos aún los necesitaría.

¿Para qué las tiene?

Las tienen ahí porque, desde 1972 para acá, cuando Richard Nixon abandona el patrón oro, todas las monedas del mundo son fiat. Confío o no confío en eso. Si tenés que poner billetes en una caja de seguridad durante un año, ¿qué ponés, pesos o dólares?

Obviamente, dólares.

Sí, claro. Nadie entra al sitio de la Reserva Federal de Estados Unidos para ver qué hay respaldando cada dólar.

Hasta ahí está todo claro. Yo estoy preguntando algo más concreto: ¿se equivoca Brasil en tener inmovilizados 400.000 millones de dólares en reservas?

No, yo creo que no. La pregunta es con qué comprás esos dólares. Brasil puede comprarlos emitiendo reales. ¿Con qué compraría el Banco Central de Argentina los dólares? Ese es el interrogante.

Emitiendo pesos.

Bueno, esos pesos se irían a precios, seguramente, y al tipo de cambio. Si lo hacen de esa manera, vas a tener un proceso inflacionario y un proceso de aumento del tipo de cambio también, si no hay demanda de pesos.

¿No tengo reservas porque si compro reservas aumento el riesgo inflacionario?

Exacto. El punto es que el Banco Central no tiene con qué comprar las reservas, más allá de si las necesita o no, porque no puede, no tiene con qué. Entonces, al no tener con qué, se queda sin reservas, salvo que el Tesoro tenga un superávit fiscal muy grande y, con eso, compre reservas y capitalice al Banco Central. Pero si no, el Banco Central está imposibilitado de comprar reservas.

TV / EM