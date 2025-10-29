Juan Manuel Truffa: “El mercado parece estar mucho más cómodo en niveles cercanos a lo que hoy es el techo de la banda”

El economista, Juan Manuel Truffa, en contacto con Canal E, se refirió a la coyuntura cambiaria y advirtió que el dólar podría mantener su nivel actual debido a la escasa oferta del agro y a la necesidad del Gobierno de recomponer reservas.

Juan Manuel Truffa explicó que, pese a las expectativas de una baja, el dólar se mantiene firme. “Quizás ayer en particular hubo un poco más de demanda, empujado un poco, porque ayer era lo que se conoce como el día del fixing de una Lelín”, detalló.

Definiciones en el ámbito monetario

Según desarrolló, “el mercado de cambios y el nivel de tipo de cambio, la verdad es que desde el comienzo, allá por abril, de la definición del nuevo régimen monetario, ya dio la sensación de que estaba calibrado como para ir más para arriba que para abajo”.

Truffa advirtió que, “durante septiembre se profundizó mucho la oferta del agro a partir de la baja de retenciones, esto hace que todo lo que es gran parte de octubre y noviembre no vamos a tener absolutamente ninguna liquidación fuerte”. Por eso, consideró que, “es de esperar que haya, de mantenerse la misma demanda transaccional de dólares, más demanda que oferta, con lo cual, es razonable que lo veamos en estos niveles”.

Al mercado no le molesta el nivel actual del dólar

“Más allá de lo que supone el éxito electoral, más allá de lo que supone el desarrollo del mercado de bonos y del mercado de acciones, el mercado parece estar mucho más cómodo en niveles cercanos a lo que hoy es el techo de la banda”, enfatizó.

Sobre si el resultado electoral extendió la vida de las bandas cambiarias, el economista sostuvo: “El resultado electoral le dio una vida más al Gobierno en cuanto a la posibilidad de pasar reformas, que era realmente algo muy importante de cara a tratar de tener un impacto genuino en el largo plazo en lo que es su gestión”.

Sin embargo, aclaró que, “el tema de las bandas cambiarias pasa por otro canal. Tiene más que ver con un tipo de cambio de equilibrio de la economía y no necesariamente con un triunfo electoral”.