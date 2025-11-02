Feriado bancario: qué pasa con los bancos el 6 de noviembre y qué trámites se pueden hacer

El jueves 6 de noviembre, las sucursales bancarias de todo el país no atenderán al público debido a la celebración del Día del Bancario, una fecha que tiene carácter de feriado para los trabajadores del sector financiero. Durante la jornada no habrá atención presencial en ninguna entidad, tanto pública como privada, por lo que quienes necesiten realizar trámites presenciales deberán anticiparse o posponer sus operaciones.

A pesar del cierre de las sucursales, los canales digitales permanecerán activos: los usuarios podrán realizar pagos, transferencias, consultas y depósitos a través de homebanking, cajeros automáticos y aplicaciones móviles. También estarán habilitados los puntos de extracción de efectivo en supermercados y farmacias. Las operaciones con vencimiento programado para el 6 de noviembre se acreditarán el día hábil siguiente, según informaron las cámaras compensadoras.

Qué servicios funcionarán y cuáles no

Operativos:

- Homebanking y aplicaciones móviles (pagos, transferencias, consultas y recargas).

- Cajeros automáticos en todo el país.

- Extracciones con tarjeta de débito en supermercados, estaciones de servicio y farmacias.

- Compras con tarjeta de débito, crédito y billeteras virtuales.

Suspendidos:

- Atención al público en sucursales.

- Trámites presenciales o gestiones con firma en ventanilla.

- Compensación de cheques o pagos con vencimiento el 6 de noviembre (se liquidarán el día hábil siguiente).

Por qué se celebra el Día del Bancario

La fecha conmemora la fundación de la Asociación Bancaria, el sindicato que nuclea a los empleados del sector, creada el 6 de noviembre de 1924.

El convenio colectivo del gremio establece en su artículo 50 que esta jornada se rige “como feriado nacional para todos los trabajadores bancarios”.

Su origen se remonta a las primeras huelgas de empleados de bancos, especialmente la realizada el 19 de abril de 1919 en el Banco Provincia, durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen. Aquel reclamo buscaba mejores condiciones laborales y el reconocimiento formal de la Asociación de Empleados de Bancos, precursora de la actual entidad sindical.

