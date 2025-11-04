Actualización salarial: cuánto ganarán los empleados bancarios en noviembre de 2025

El consejo directivo de la Asociación Bancaria precisó que de enero a septiembre acumularon un incremento de los ingresos del 22% sobre los salarios de diciembre de 2024. De esta forma, el sindicato es uno de los pocos que logra ganarle a la inflación, y los empleados bancarios ganarán una suma total de 3.623.961,34 pesos en noviembre de 2025. A dicho sueldo hay que adherirle los adicionales como: título, antigüedad y presentismo.

El acuerdo tomó como referencia los salarios de diciembre de 2024 y ajustó las remuneraciones de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) hasta septiembre de 2025, asegurando que los sueldos acompañen la inflación.

Así, el salario inicial bruto garantizado para la categoría administrativa se fijó en $1.915.982,88, estableciendo el nuevo piso salarial del sector bancario. A esto se suman los conceptos de Participación en las Ganancias (ROE) y los adicionales por función o antigüedad, que elevan los montos finales según la categoría.

Empleados bancarios junto al titular del gremio, Sergio Palazzo

Con el último reajuste de los haberes a noviembre de 2025, el gremio explicó que “se aplicará a todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas”.

Cuánto cobra cada categoría de empleado bancario en noviembre de 2025

Rama Administrativa

Inicial: $1.915.982,88

De 1 a 10 años de antigüedad: entre $1.915.982,88 y $1.930.913,77

De 15 a 30 años: entre $1.943.355,61 y $2.333.784,91

Jefaturas y subgerencias: entre $2.570.545,70 y $5.513.144,06

Rama Maestranza

Inicial hasta 15 años: $1.915.982,88

De 16 a 35 años: entre $1.522.033,64 y $1.871.537,66

Jefes y supervisores: entre $1.950.457,92 y $2.660.740,28

Rama Ordenanza y Servicios

Inicial: $1.915.982,88

De 16 a 35 años: entre $1.488.210,67 y $1.668.599,84

Cargos jerárquicos: desde $1.724.971,46 hasta $2.863.678,10

Los valores corresponden a sueldos básicos brutos de empleados bancarios por jornada completa, sin incluir adicionales específicos por horas extras, zona, manejo de caja o tareas especiales, los cuales se agregan según el convenio.

Además, el sindicato de la Bancaria informó que “el retroactivo correspondiente se abonará junto con los salarios del mes de octubre”, garantizando que el impacto se refleje de manera inmediata en los haberes.

Mientras que, el nuevo valor del bono por el Día del Bancario, que se abonará en noviembre, se elevó a $1.708.032,46, estableciendo un nuevo récord histórico para la actividad.

Este beneficio adicional se suma al salario de noviembre y constituye un reconocimiento por desempeño y trayectoria dentro del sistema financiero.

