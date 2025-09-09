Palazzo aseguró que el programa económico de Milei es "un plan de saqueo"

El diputado nacional Sergio Palazzo calificó a la política económica de la administración del presidente Javier Milei como “un plan de saqueo”.

“O no entendió lo que pasó o está dispuesto a todo. Dispuesto a todo es seguir adelante con un plan de saqueo que tiene claramente el presidente de la Nación y que ha ejecutado rigurosamente a pedido de las grandes corporaciones”, sostuvo el titular de la Asociación Bancaria.

“La línea argumental del Gobierno es que se gestionó mal la política y que hay que profundizar la gestión económica”, expresó el diputado de Unión por la Patria.

“Hay que explicarle (a Milei) que perdieron por la situación económica que vive la sociedad, no porque la gente crea que Santiago Caputo está alejado del 'triángulo de hierro', o que Francos es mejor ministro que otro”, agregó en declaraciones a Splendid AM 990 publicadas por NA.

“La gente no evaluó la cuestión de los funcionarios políticos de este Gobierno, evaluó cómo le va todos los días en su vida cotidiana y por eso perdieron”, analizó Palazzo.

“Si el recambio de (el ministro de Economía, Luis) Caputo es (Federico) Sturzenegger sería una consolidación de la relación con las corporaciones. Nadie más arrimado, cercano y hasta empleado de las corporaciones que Sturzenegger”, señaló sobre las versiones de cambios en el gabinete nacional.

Por último consideró que el Gobierno “no tiene ningún tipo de programa económico”. “Anda mal la macroeconomía, la microeconomía, todo”, cerró Palazzo.