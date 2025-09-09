Perfil
Melconian: "Si no te da el cuero, ¿quién te mandó a vos a reventar los dólares de Vaca Muerta en Punta Cana?"

"Aunque el dólar estuvo muchísimo tiempo para el hombre común estable y barato, nosotros sabemos que esa es una situación anormal a ser corregida", afirmó el economista.

Carlos Melconian en IDEA
El economista Carlos Melconian cuestionó la política cambiaria del gobierno de Javier Milei y se preguntó en tono crítico: “¿quién te mandó a vos a reventar los dólares de Vaca Muerta en Punta Cana?

Dólar

“Desde el primer minuto hemos sabido, aunque el dólar estuvo muchísimo tiempo para el hombre común estable y barato, que esa es una situación anormal, no por golpistas devaluacionistas, sino porque es una situación a ser corregida”, explicó en declaraciones a Radio La Red.

“Yo no soy cepero, no soy hincha del cepo, yo soy hincha de los mercados libres”, subrayó.

“Pero si a vos no te da el cuero, ¿quién te mandó a vos a reventar los dólares de Vaca Muerta en Punta Cana? ¿Qué clase de populismo berreta para clase alta es esa, o media alta?, se interrogó el extitular del Banco Nación durante la gestión de Mauricio Macri.

“Con perdón a todos los jóvenes y clase media que juntando un manguito aprovechan para rajarse. Yo no estoy en contra de eso”, aclaró.

Dos caminos

Por último planteó dos alternativas para el tipo de cambio:O le buscás un precio de equilibrio, de oferta y demanda, donde liberás, no sé cuánto pero es más alto (que el actual), y te la bancás con sus consecuencias. Yo diría el horno no está para bollos de eso”.

“O dentro de ´vamos a mirar los errores que hemos cometido´, si lo sacás de lo político y lo extendés a lo económico, tenés que mirar qué errores has cometido monetarios y cambiarios de abril a la fecha, que te han empiojado de manera tal que las pelotas que iban afuera, las metiste vos adentro, una de esas la cambiaria”, concluyó Melconian.

