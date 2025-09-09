Monzó explosivo: cargó duro contra Karina y sostuvo que los libertarios “se están destruyendo adentro”

El diputado nacional Emilio Monzó lanzó un diagnóstico implacable sobre el futuro de La Libertad Avanza tras la derrota en la provincia de Buenos Aires. En declaraciones televisivas, cuestionó directamente a Javier Milei, criticó con dureza el rol de Karina Milei en la toma de decisiones y advirtió que el oficialismo atraviesa un proceso de autodestrucción interna.

“El poder lo maneja alguien que estaba en una rotisería”

En diálogo con el programa Odisea (LN+), Monzó aseguró que “hoy el poder en la Argentina lo maneja una mujer que hace diez días estaba en una rotisería”, en alusión a Karina Milei. Y agregó: “No puede ser que ella sea quien conduce el poder. Se necesita alguien con experiencia, con conocimiento biográfico de los sectores. Hoy no hay ni siquiera un ministro del Interior que pueda resolver conflictos en el Congreso”.

Valdés, sobre la mesa política de Milei: "No sé si vamos a negociar, no recibí un solo llamado del Gobierno nacional"

Monzó también responsabilizó a Milei por el plan de la “motosierra”, por haber “destruido los puentes” con los aliados legislativos y por impulsar una mesa política nacional integrada por Karina y Santiago Caputo, que calificó como un “chiste”. “La destrucción ahora es interna: ya no hay nada para destruir afuera, se están destruyendo adentro”, subrayó.

El desgaste de la gente

El ex titular de Diputados planteó que “la gente está harta del atropello y de la arrogancia del Gobierno”, y reclamó una oxigenación del Gabinete con dirigentes de peso político y territorial. “Lo primero que debe cambiar un ministro del Interior son las formas. Pero la pregunta es: ¿Karina o Javier se bancan a alguien con peso propio? Porque el obsecuente es fácil de conducir”, sostuvo.

Monzó vinculó el escándalo de los audios de Diego Spagnuolo, que comprometen a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem, con la famosa “foto de Olivos” que marcó la gestión de Alberto Fernández. En ese sentido, consideró que el caso deja una huella difícil de revertir para el oficialismo.

Finalmente, el dirigente cerró con una crítica personal al Presidente: “El resultado está afectado por la arrogancia. Milei es un evasor, alguien que necesita correr. Pero ahora no es momento de correr, sino de templarse y hacer autocrítica”.