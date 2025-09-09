Valdés, sobre la mesa política de Milei: "No sé si vamos a negociar, no recibí un solo llamado del Gobierno nacional"

El gobernador Gustavo Valdés elevó el tono de su discurso contra el Gobierno Nacional, al que acusó de falta de diálogo y de estrategia política. En un claro diagnóstico de la situación actual, el mandatario de Corrientes advirtió que el oficialismo se enfrenta a un escenario que "se podría traducir en una derrota, o no, para octubre".

Según Valdés, si ese resultado se confirma, el gobierno carecerá de los "músculos políticos" necesarios para implementar sus planes de cambio. "El mercado que estaba creyendo en el Gobierno, comienza a copiar la posibilidad de una derrota", analizó, señalando que la falta de "micropolítica" anula cualquier avance macroeconómico.

El puente de la polémica: “Ni gratis se dejan ayudar”

En una de sus críticas más contundentes, Valdés reveló un hecho que, a su juicio, ejemplifica la falta de voluntad del gobierno para trabajar en conjunto.

El gobernador afirmó que se ofreció a arreglar el puente internacional de Paso de los Libres -que une a Corrientes con Brasil- sin costo alguno, pero el Gobierno Nacional no dio una respuesta positiva. "Ni gratis se dejan ayudar", sentenció a radio Continental.

Las provincias ofrecen soluciones, no buscan poder

El gobernador correntino aclaró que el bloque "Provincias Unidas" no está "armando equipos económicos para conducir la Argentina", sino que están "sugiriendo políticas públicas direccionadas hacia las provincias argentinas" para mejorar la competitividad de los sectores productivos.

Mencionó específicamente a la madera, la yerba mate y la ganadería como ejemplos de economías regionales que necesitan atención.

Valdés fue enfático al referirse a la "mesa política" que el gobierno busca lanzar: "Nosotros no sé si vamos a negociar. No he tenido ni un solo llamado del Gobierno nacional. Pasa en los medios, pero no pasa en la realidad".

Además, lamentó que no haya un Ministro del Interior. "Ni siquiera tiene rango de ministro la persona que habla con las provincias, ojalá que esto se pueda corregir con un diálogo sincero", señaló.

La postura de las provincias ante una escalada de críticas

El duro mensaje de Gustavo Valdés marca una nueva fase en la relación con el Gobierno Nacional. Sus críticas, que pasan de un llamado al diálogo a una advertencia sobre una posible derrota electoral, demuestran la creciente frustración de los gobernadores por la falta de una interlocución política seria.

El ejemplo del Puente de Paso de los Libres expone una postura que, según el gobernador, no solo afecta la gobernabilidad, sino que también pone en riesgo proyectos clave para el desarrollo regional.