Quintela: “El peronismo unido es prácticamente invencible”

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, aseguró este lunes que el contundente triunfo de Fuerza Patria en las elecciones bonaerenses revelan que es necesario “terminar con las políticas crueles” del gobierno de Javier Milei, y muestran que “el peronismo unido, organizado y con compromiso militante, es prácticamente invencible”.

Elecciones bonaerenses

Además felicitó al gobernador Axel Kicillof “por el mensaje firme, contundente, pero con mucha humildad, que le ha transmitido al Presidente de la Nación la necesidad de terminar con las políticas crueles”.

El mandatario consideró que Milei fue elegido “para corregir los errores que supuestamente tenía el gobierno anterior, pero no para generar las políticas de crueldad que trajeron más hambre, miseria y desesperanza para el pueblo argentino”.

Críticas

“El Gabinete es en un 94% capitalino, y no hay una mirada de las provincias. Tampoco conoce el interior ni la idiosincrasia de nuestros pueblos, ni las necesidades que tiene nuestra gente”, agregó en declaraciones a Splendid AM 990 difundidas por NA.

“Un Presidente que llega para aplicar políticas crueles, que tiene una actitud de genuflexión ante los poderosos y de dictador ante los débiles, lleva a que el pueblo reaccione como reaccionó a través de los votos, para demostrarle que no está en el camino correcto”, enfatizó el gobernador de La Rioja.

Por último sostuvo que Milei es “un Presidente que no gobierna para generar el bien común”, y remarcó que “no se entiende para qué se elige un gobernante si no es para generar oportunidades de bienestar para nuestra gente”.