Lousteau: "Hay un riesgo K ahora, que es el riesgo Karina"

El senador nacional de la UCR Martín Lousteau aseguró que “también hay un riesgo K ahora, que es el riesgo Karina (Milei)”.

“Riesgo K”

“Es que de golpe a un Presidente que dice que vino a corregir el robo, a combatir la casta, le surge un audio donde se involucra a su hermana, que es la Secretaria General de la Presidencia, y a dos personas que son de la casta", sostuvo en declaraciones radiales difundidas por NA.

"Recordemos que Lule Menem es empleado del Senado desde hace 40 años, entonces ves un riesgo adicional que es el riesgo del propio gobierno”, analizó.

Además señaló que existe el “riesgo J”, vinculado a Javier Milei, por lo que el presidente hizo “con la política económica y las tasas”.

Caso ANDIS

“Yo creo que los mercados, más allá de una elección, lo que ven es que Argentina, producto de un Presidente que se encierra y que toma decisiones intempestivas, que se enoja, que tiene el caso Libra, que tiene el caso de la ANDIS”, interpretó.

Así “es muy complejo porque de vez en cuando el presidente entra en un conflicto innecesario, entonces todo tiembla, y eso al inversor no le gusta", agregó.

“Desde el punto de vista de tu inversión, cuando enterrás dinero en un país, no importa si es una pyme o una multinacional, elegiste estar en un lugar de manera permanente y si eso es muy incierto, si es un lugar con mucha volatilidad, si depende del humor del Presidente, si ves que tiene problemas de legitimidad, la verdad es que te retraés”, evaluó el exministro de Economía.

"Por eso digo que no es el momento para que el Presidente salga a buscar inversiones, tiene que resolver las cosas que está atravesando y en las que él solo se metió”, cerró agregó Lousteau al referirse al viaje del presidente a California, Estados Unidos.