Sergio Ziliotto: "No queremos otro 2001"

“No queremos otro 2001-2002, porque no sé si las provincias y los municipios van a tener capacidad para sostener la demanda de alimentos de la sociedad. Porque ¿qué puede ofrecer el gobierno nacional ante una crisis social? Represión. No tiene otra alternativa”, sostuvo el gobernador de La Pampa Sergio Ziliotto.

“La única manera de crecer en exportaciones es tener una balanza comercial que nos permita aumentar reservas en el Banco Central y generar un proceso inflacionario realmente saludable, pero con bases fuertes”, analizó el mandatario pampeano.

“Lo otro nos va a llevar a que haya una crisis social, y eso es lo que no queremos. Cuando por ahí plantean despectivamente que nosotros queremos voltear a un gobierno, no tienen ni idea de lo que significa estar en la gestión diaria”, agregó en declaraciones a Splendid AM 990 difundidas por NA.

D’Alessandro: "El verdadero ‘triángulo de hierro' es Karina, Lule y Martín Menem"

“Capacidad instalada por debajo de niveles históricos”

Además señaló que “hoy la capacidad instalada en la industria está por debajo de niveles históricos, y eso no se revierte de un día para otro”.

Giacomini: “El plan económico va a terminar fracasando y el Gobierno no tiene plan B”

Emergencia en discapacidad

Sobre el veto del Senado a la ley de emergencia en discapacidad, afirmó: “Es una gran satisfacción porque pareciera que empezamos a recuperar derechos para nuestra sociedad”.

“Gracias a Dios muchos dirigentes entendieron y pareciera que está empezando a despertar la dirigencia nacional”, completó.

“Estamos torciendo el camino. Tenemos que profundizar, dejar de lado las cuestiones metodológicas, y entender que la única ideología que puede gobernar la Argentina es con la gente adentro”, concluyó Ziliotto.