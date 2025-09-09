Elecciones 2025 en Corrientes: la Junta Electoral validó los comicios y el escrutinio definitivo

Con la firma del Acta N° 42, la Junta Electoral de la Provincia dio un paso crucial al declarar de manera formal la validez de los comicios y del escrutinio definitivo de las Elecciones Provinciales y Municipales del pasado 31 de agosto. Con este anuncio, se cierran legalmente todas las instancias de recuento y se confirman los resultados que ya habían sido dados a conocer de manera extraoficial.

La decisión, que lleva las firmas del presidente del organismo, Gustavo Sebastián Sánchez Mariño, y de las vocales doctoras María Eugenia Herrero y María Beatriz Benítez, valida por completo los resultados obtenidos en las urnas de toda la provincia.

La decisión oficial y los próximos pasos

El primer punto de la resolución de la Junta Electoral fue la declaración de la validez del acto eleccionario. Como parte de la transparencia del proceso, el organismo ordenó la publicación de los resultados oficiales y definitivos en el sitio web oficial elecciones2025.corrientes.gob.ar, para que la ciudadanía pueda consultar los datos finales.

Donación de material electoral a una ONG

Además de la validación de los resultados, el Acta N° 42 resolvió un destino particular para las urnas, boletas y otros elementos no recuperables utilizados en el acto eleccionario. Dicho material será entregado a la Cooperativa Proyecto Fortaleza, una ONG con matrícula nacional y provincial.

El operativo de entrega se llevará a cabo en la Honorable Legislatura de la Provincia, bajo la custodia y con los medios que suministrará la Policía de la Provincia de Corrientes, lo que asegura el cumplimiento del proceso de forma ordenada y segura.

Un cierre formal que legitimiza el proceso

La declaración de validez de los comicios por parte de la Junta Electoral marca el final del proceso formal de las elecciones provinciales en Corrientes. Este acto de legitimización otorga el sello final a los resultados definitivos, permitiendo que las autoridades electas asuman sus cargos con la certeza legal de su mandato. La donación de los materiales electorales, por su parte, añade una nota de cierre cívico y de aprovechamiento de los recursos que sirvieron para fortalecer el acto democrático.