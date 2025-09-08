El analista político Carlos Caramello afirmó este lunes que el triunfo del peronismo en las elecciones bonaerenses se explica por el impacto de los audios de Diego Spagnuolo al sostener que el escándalo de ANDIS "opera de la misma manera que la foto de Alberto Fernández" en Olivos en plena pandemia.

Además consideró que "la frutilla del postre es el coima gate" y que el presidente Javier Milei "nacionalizó la campaña" con una "estrategia pésima".

“Es gente que tiene menos política que la revista Billiken”

“El presidente, su entorno, este grupo son muy malos políticamente. Es gente que tiene menos política que la revista Billiken”, aseguró Caramello.

Y luego agregó en declaraciones a Splendid 990 AM difundidas por NA: “Me parece que eso les impide en general hacer buenas lecturas, no solamente del resultado de esta elección sino de toda la estrategia”.

“La estrategia fue realmente pésima. El presidente se queja ayer de que la Provincia de Buenos Aires puso todo el aparato del peronismo porque la hicieron como si fuera una elección presidencial y él fue, precisamente, el que nacionalizó la campaña”, analizó el especialista.

"Yo creo que Caputo y todo el equipo del JP Morgan que estaba en Economía ya tiene las valijas hechas", advirtió.

Y de inmediato anticipó: "Caputo tiene la bermuda y la remera roja puestas en la mochila. El que babea por el Ministerio de Economía es Sturzenegger".

Por último Caramello calificó a la hermana del presidente, Karina Milei, como "de cotillón", y al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, como "un hombre bueno para los mandados para sus patrones".