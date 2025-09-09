Pullaro cuestionó con dureza a Milei: “Ni el kirchnerismo fue tan cruel con Santa Fe"

El gobernador Maximiliano Pullaro aseguró que “ni el kirchnerismo fue tan cruel con Santa Fe” como la administración del presidente Javier Milei.

“No pagaban lo que correspondía, pero al menos pagaban una parte. Este gobierno nacional nos cortó hasta el flujo del déficit de la caja de jubilaciones, que por ley y por convenios debería cubrir”, explicó el mandatario santafesino.

Provincias Unidas

“Siempre que el presidente convoca tenemos que ir a escuchar y a colaborar, pero lo resolveremos en el marco de Provincias Unidas, con los otros cinco gobernadores que integramos ese espacio”, aclaró sobre la convocatoria anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni.



Al referirse a la eventual reunión con Milei expresó: “Espero que tengamos una agenda seria. Nuestro primer reclamo será por el estado de las rutas nacionales. Existen fondos provenientes del impuesto al combustible que deberían destinarse a esas obras y no se están ejecutando”. También adelantó que llevará otros puntos: financiamiento universitario, políticas de salud y la restitución de medicamentos y alimentos recortados.

Elecciones bonaerenses

“Se pueden haber corregido algunas variables de la macro, pero la plata no le está llegando a la gente, no le alcanza y eso genera malestar”, opinó Pullaro al referirse a los resultados de las elecciones bonaerenses en las que el peronismo se impuso ampliamente a la Libertad Avanza.

“No se puede maltratar, no se puede agredir ni insultar. Cuando se pierde la sensibilidad y encima la comunicación es muy agresiva, la gente te da la espalda”, argumentó.

“El equilibrio fiscal no puede hacerse a costa de las provincias"

“Cuando empezamos teníamos déficit y deuda flotante, pero nos hicimos cargo de lo que Nación dejó de hacer. Aquí a nadie le faltan alimentos ni remedios, mantenemos el boleto educativo gratuito y sostenemos la obra pública con recursos propios”, señaló al diferenciar su gestión.

“El equilibrio fiscal no puede hacerse a costa de las provincias. Si hoy la Argentina mantiene paz social es porque los gobernadores nos hicimos cargo de lo que Nación abandonó. Pero eso tiene un límite”, aclaró.

Pullaro formuló estas declaraciones, publicadas por el portal del Gobierno de Santa Fe, durante la inauguración de la pavimentación de calle Larrea en la ciudad de Santa Fe.