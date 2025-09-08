Diputado electo de la Libertad Avanza: "Mi mamá es jubilada y no llega a fin de mes"

El diputado provincial electo por La Libertad Avanza, Maximiliano Bondarenko, hizo una fuerte autocrítica tras la contundente victoria del peronismo en las elecciones bonaerenses.

“Hay que ver cuáles fueron los errores que hemos cometido como espacio político, no solamente en la campaña sino en el trayecto de estos dos años. Seguramente hay cuestiones que se tienen que modificar”, analizó en declaraciones a radio CNN Argentina.

“No puedo hablar mucho de economía porque soy policía. Creo que todo tiene que ver. Mi mamá es jubilada, tiene 91 años y no llega a fin de mes. El día 15 para ella es fin de mes”, aseguró el excomisario.

Bondarenko compitió como candidato a legislador provincial por la Tercera Sección, un bastión del peronismo, con Verónica Magario, quien se impuso con el 53% de los votos contra el 28 del candidato libertario, quien también logró acceder a la banca.

“Sabemos la problemática. Nuestro presidente Javier Milei cuando asumió dijo que íbamos a tener que ajustarnos. Se hizo ese ajuste y una gran parte de los argentinos lo bancaron y lo siguen bancando. Evidentemente otra parte nos está diciendo que abramos los ojos en algunas cuestiones, que tenemos que empezar a rever y reflexionar, hay un camino en el que nos estamos equivocando”, agregó.

“El que sabe y tiene la batuta, es el ciudadano, no es la política. Nosotros somos servidores públicos y tenemos que aprender a escuchar”, cerró Bondarenko.