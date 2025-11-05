Por qué el Día del Bancario se celebra el 6 de noviembre de 2025

El Día del Bancario se celebra este jueves 6 de noviembre de 2025 en Argentina para conmemorar la creación de la Asociación Bancaria, el sindicato que representa a los empleados del sector. Debido a esta jornada, por convenio, las sucursales de las entidades que se dedican a la actividad se encontrarán cerradas al público. Por eso, mañana habrá un feriado bancario en todo el territorio nacional.

Aunque los bancos no abrirán sus puertas, la mayor parte de las operaciones podrán realizarse a través de las plataformas electrónicas como las aplicaciones y por medio del Home Banking.

No habrá atención presencial por el Día del Bancario

Desde el Banco Central de la República Argentina recordaron que la fecha forma parte del calendario habitual de conmemoraciones del sector financiero.

No obstante, no implica una paralización absoluta de los servicios bancarios. Los cajeros automáticos continuarán operando con normalidad, por lo que los usuarios de cada banco podrán llevar a cabo las distintas operaciones habituales, sin necesidad de contar con la atención del personal.

El Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires reordenó el cronograma salarial de octubre para el ámbito educativo. Los depósitos, que comenzaron el 31 de octubre, se extenderán hasta el lunes 10 de noviembre, cuando percibirán haberes los trabajadores de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), según informó la Dirección General de Planificación Financiera.

La cartera económica precisó que el quinto día hábil coincidía con el viernes 7, pero el asueto por el feriado bancario del jueves 6 desplazó el esquema. En consecuencia, el sector educativo, que debía pasar al lunes 10, tendrá los sueldos depositados y disponibles el sábado 8, manteniendo el flujo habitual de pagos.

Día del Bancario

¿Qué ocurre con los trámites que requieren atención presencial por el feriado bancario?

Los trámites bancarios que requieren de atención presencial como: firmas, consultas en ventanilla y/o autorizaciones específicas, deberán reprogramarse para otro día hábil como consecuencia del feriado bancario que tendrá lugar mañana en todas las dependencias del país.

Además, los vencimientos de facturas u obligaciones que recaigan mañana jueves 6 de noviembre, se trasladarán al siguiente día hábil, de modo de no generar penalidades por el cierre.

