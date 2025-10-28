Feriado noviembre 2025: los 4 días que cerrarán los bancos en Argentina hasta el cierre de año

El Banco Central de la República Argentina oficializó el cronograma de 4 días en los que los bancos se encontrarán cerrados para la atención presencial al público, debido al nuevo feriado nacional en el calendario 2025 que tendrá lugar entre el viernes 21 y el lunes 24 de noviembre, día al que se trasladó la fecha conmemorativa del Día de la Soberanía Nacional y conformarán un nuevo fin de semana largo en el territorio nacional.

Desde el BCRA se le recomienda a la ciudadanía adelantar la realización de gestions y el retiro de grandes montos de efectivo que deban hacerse por caja, debido a que ambos días los establecimientos de todo el país permanecerán cerrados y no se podrá llevar a cabo ningún tipo de trámite presencial.

Aunque las sucursales permanecerán cerradas, los usuarios podrán utilizar los canales digitales para realizar operaciones básicas como:

-Home banking y apps móviles: permiten transferencias, pagos, inversiones y consultas de saldo las 24 horas.

- Billeteras virtuales

- Tarjetas de débito y crédito: habilitadas para compras en comercios físicos y online

- Extracción de efectivo en comercios, disponible en supermercados, farmacias, estaciones de servicio y locales adheridos.

Durante el fin de semana largo que abarcará el feriado del 24 de noviembre por el Día de la Soberanía Nacional. Según disposiciones oficiales del Poder Ejecutivo Nacional a través del decreto 614/2025 incorpora un cambio inédito en la Ley 27.399.

Fin de semana largo y feriado bancario

A partir de ahora, los feriados que coincidan con sábado o domingo podrán trasladarse al viernes previo o al lunes siguiente. La Jefatura de Gabinete, encabezada por Guillermo Francos, tiene la facultad de decidir dichas modificaciones en el calendario 2025.

- Viernes 21 de noviembre: día no laborable con fines turísticos.

- Lunes 24 de noviembre: feriado por el Día de la Soberanía Nacional.

Durante estas dos jornadas, las entidades bancarias de todo el país permanecerán cerradas y no se podrán realizar operaciones en el mercado de cambios.

El calendario de feriados 2025 suma otros dos días sin actividad en diciembre:

- Lunes 8 de diciembre, por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

- Jueves 25 de diciembre, por Navidad

Feriado bancario

En ambas fechas, las entidades financieras no abrirán sus puertas y las operaciones que requieran procesamiento manual se reanudarán el día hábil siguiente.

No es la primera vez que el Gobierno recurre a esta herramienta: el feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural también fue movido para favorecer el turismo. El 12 de octubre de este año cae domingo y se decidió trasladarlo al viernes 10, también mediante un decreto.

