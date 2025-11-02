Llega la Noche de las Heladerías 2025 con 2×1 en más de 500 locales de todo el país

La tradición más dulce del país vuelve con una nueva edición que promete romper récords. La Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) confirmó que el jueves 13 de noviembre se celebrará la Noche de las Heladerías 2025, una jornada especial que invita a disfrutar del 2×1 en helado artesanal en más de 500 locales distribuidos en todo el territorio argentino.

La propuesta forma parte de la 41° Semana del Helado Artesanal, que se desarrollará del 10 al 16 de noviembre, y cuenta con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Económico a través del programa BA Capital Gastronómica.

El evento nació hace casi una década con el objetivo de promover el consumo de helado artesanal y destacar el trabajo de los productores locales. En esta novena edición, la consigna será “El futuro es artesanal”, una frase que busca reivindicar la creatividad, la autenticidad y el valor humano detrás de cada receta.

A partir de las 19 horas del jueves 13 de noviembre, los comercios adheridos ofrecerán 2×1 en la compra de un cuarto de kilo de helado. La lista completa de locales estará disponible en el Mapa del Sabor, la guía interactiva de Afadhya que permite ubicar las heladerías participantes en todo el país.

El sabor oficial 2025: Fruta D’Oro

Cada año, la organización lanza un sabor especial, y en esta edición la novedad será el Fruta D’Oro, una combinación frutal a base de agua con mango, banana, lima y granizado de chocolate blanco. Inspirado en la Coppa D’Oro del Helado Artesanal, este sabor busca ofrecer una experiencia fresca, tropical y natural, perfecta para los días cálidos de noviembre.

Además del costado gastronómico, la Noche de las Heladerías 2025 tendrá un componente solidario. Parte de lo recaudado se destinará a instituciones como la Fundación Natalí Flexer, Casa Garrahan, Comedor Los Piletones y Casa del Teatro, reafirmando el compromiso social del sector heladero argentino.

El evento tendrá presencia en todas las provincias del país: desde CABA y el Gran Buenos Aires, hasta Mendoza, Córdoba, Salta, Tucumán, Río Negro y Tierra del Fuego. Entre las marcas participantes figuran Cadore, CHUNGO, El Piave, Tufic, Soppelsa, Venecia, Colonial, Pórtico y Saint Moritz, entre muchas otras.

Cómo participar y aprovechar el 2×1 en la noche de las Heladerias

Para ser parte del evento, solo hay que acercarse a una de las heladerías adheridas entre las 19 y las 23 horas. La promoción estará disponible únicamente durante ese horario y aplica exclusivamente a la compra de ¼ kilo de helado.

- Consultar previamente el Mapa del Sabor para verificar los locales participantes.

- Llegar con anticipación, ya que los comercios suelen registrar alta demanda.

- Probar el sabor Fruta D’Oro, creado especialmente para esta edición.

- Compartir fotos y experiencias en redes con los hashtags #NocheDeLasHeladerías y #ElFuturoEsArtesanal.