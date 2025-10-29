La Noche de las Heladerías es uno de los eventos más esperados por los amantes del helado artesanal. Durante esta celebración se presentarán nuevos sabores, habrá shows en vivo y se impulsarán acciones solidarias.

Organizado por la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA), este año el evento lleva el lema “El futuro es artesanal”, con el objetivo de destacar la creatividad, la autenticidad y la conexión humana en un contexto cada vez más digital.

Cuándo es la Noche de las Heladerías 2025

La Noche de las Heladerías 2025 se celebrará en el marco de la Semana del Helado Artesanal, del 10 al 16 de noviembre.

El jueves 13 de noviembre, desde las 19 horas, más de 500 heladerías adheridas en todo el país ofrecerán la clásica promoción de 2x1 en cuarto kilo. Participarán heladerías reconocidas de distintas provincias y se podrá consultar el mapa de locales en el sitio oficial www.lanochedelasheladerias.com.ar.

Los gustos de helado preferidos de los argentinos

Según un relevamiento de AFADHYA, el pistacho se consagró como el sabor de helado más elegido por los argentinos, ubicándose en el top ten de los preferidos.

Argentina se mantiene entre los países con mayor consumo de helado artesanal, con un promedio de 7,3 litros per cápita al año.

El top 10 de sabores más elegidos

De acuerdo con una encuesta realizada por AFADHYA junto con 50 heladeros de todo el país, los 10 sabores más elegidos por los argentinos son:

Dulce de leche granizado Chocolate con almendras Frutilla a la crema Pistacho Sambayón Banana split Dulce de leche Súper dulce de leche Limón Americana

Además, el estudio realizado por AFADHYA junto a la consultora D’Alessio IROL reveló que el 40% de los consumidores desea probar nuevos sabores y combinaciones, y que 9 de cada 10 argentinos disfrutan del helado artesanal durante todo el año, consolidando este postre como una costumbre cultural más allá del verano.

