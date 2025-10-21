Escapadas desde Córdoba: los mejores tours de un día para redescubrir las sierras, el vino y la historia

Córdoba es una provincia que se vive a cielo abierto. Desde su capital, en menos de dos horas se puede estar entre bosques de pinos, caminos jesuitas, pueblos centroeuropeos o viñedos centenarios. Las escapadas de un día son una de las experiencias preferidas por turistas y locales, y las opciones crecen año a año: desde circuitos clásicos como La Cumbrecita y Villa General Belgrano hasta propuestas de enoturismo y cultura que rescatan lo mejor del espíritu cordobés.

Según el último ranking de TripAdvisor, estas son con propuestas que van desde los $119.000 hasta más de $260.000 por persona. Son viajes breves pero intensos, que combinan historia, naturaleza y gastronomía en una sola jornada. Ideales para quienes quieren cambiar de aire sin recorrer grandes distancias, estas son las escapadas más recomendadas para disfrutar en un día.

Pueblos de montaña y encanto europeo

Entre las opciones más populares figura el Tour a La Cumbrecita y Villa General Belgrano desde Córdoba Capital, una experiencia que combina paisajes serranos, arquitectura alpina y una fuerte impronta centroeuropea. El recorrido parte por la Ruta Provincial 5, atravesando localidades como Alta Gracia, Anisacate, La Bolsa y Villa Ciudad de América, para luego adentrarse en los bosques de coníferas de las Sierras Grandes.

El primer destino es La Cumbrecita, el primer pueblo peatonal de la Argentina, conocido por su estética de aldea bávara y sus senderos de piedra entre arroyos y cascadas. El itinerario incluye la visita a la Capilla Ecuménica, el histórico Hotel La Cumbrecita y el balneario La Olla. Después del almuerzo, el grupo sigue hacia Villa General Belgrano, donde las calles de madera, los carteles tallados y el aroma a chocolate transportan al visitante a un rincón del sur de Alemania. La jornada concluye con la clásica parada panorámica en la Curva del Viento, con vistas al Dique Los Molinos.

El tour cuesta desde $120.644 por persona, tiene una duración de 10 horas y cubre aproximadamente 120 kilómetros desde Córdoba Capital.

Una alternativa similar es la Excursión de día completo a La Cumbrecita y Villa General Belgrano, que recorre el mismo circuito serrano, pero con un enfoque más paisajístico: el itinerario destaca las vistas del Valle de Calamuchita, los bosques de pino y los miradores del Dique Los Molinos. Con salida temprano desde la ciudad y regreso al atardecer, ofrece una inmersión perfecta en el espíritu serrano, combinando naturaleza, caminatas y gastronomía típica.

Para los que prefieren rutas más salvajes y horizontes abiertos, la Escapada al Valle de Traslasierra es una joya de un día completo. Desde Córdoba se toma la Ruta Nacional 20, cruzando Villa Carlos Paz y el Camino de las Altas Cumbres, una de las rutas más panorámicas del país. Durante el recorrido se visitan las localidades de Mina Clavero y Nono, el Parque Nacional Quebrada del Condorito y miradores naturales como la cascada Lágrima del Indio. Entre montañas y quebradas, el tour ofrece una mirada distinta de Córdoba, más tranquila y rural. Con una duración de 10 a 11 horas, el valor es de $132.437 por persona, y se recorren unos 300 kilómetros en total.

Vinos, bodegas y maridajes

El auge del vino cordobés se consolida con experiencias que combinan paisajes, gastronomía y cultura. El Wine Tour Privado a Colonia Caroya es uno de los más buscados: un recorrido de 8 horas por la zona norte, a solo 50 kilómetros de la capital. Incluye visitas a la Bodega La Caroyense —la más antigua de la provincia— y a Terra Camiare, reconocida por su innovación y diseño. Las degustaciones guiadas por sommeliers se acompañan con picadas y un almuerzo de tres pasos en el restaurante del chef Martín Altamirano. El tour cuesta $263.909 por persona e incluye traslados y guía en inglés y español.

Otra opción más breve es el Wine Tour a Colonia Caroya (Half Day), una experiencia de medio día en la misma región, ideal para quienes desean combinar el enoturismo con una escapada corta. Cuesta desde $176.442 por adulto e incluye degustaciones con quesos y fiambres locales.

En el sur, el Wine Tour Privado a Calamuchita ofrece un enfoque distinto: entre viñedos de montaña, el visitante recorre bodegas boutique y aprende sobre la historia vitivinícola cordobesa, maridando vinos con cocina regional.

Con un valor de por persona, esta excursión de 8 horas se realiza en un entorno de sierras y lagos.

Y para los que buscan una experiencia más completa, el Tour para Experiencia Jesuitas y Vinos une lo mejor de ambos mundos: historia y sabor. El recorrido incluye la Estancia Jesuítica de Jesús María, la Bodega La Caroyense y Terra Camiare, combinando patrimonio UNESCO con degustaciones. Cuesta $233.748 por persona y dura unas 7 horas.

El Tour Privado de Vino de Colonia Caroya de día completo desde Córdoba, en tanto, es una versión personalizada con chofer y almuerzo gourmet en el restaurante La Torgnole Gastronomique. Incluye visitas guiadas con enólogos, degustaciones premium y maridajes. El precio parte de $193.344, con una duración de 9 horas.

Rutas históricas y legado jesuita

El Recorrido de día completo por el Patrimonio de los Jesuitas desde Córdoba es ideal para los amantes de la historia y la arquitectura colonial. El viaje parte por la Ruta 9 Norte y sigue los pasos de la orden jesuita a lo largo de los siglos XVII y XVIII, con paradas en la Casa Caroya —residencia de verano de los estudiantes del Colegio Monserrat— y la Estancia San Isidro Labrador de Jesús María, famosa por su antiguo lagar y su tradición vitivinícola.

El itinerario también incluye la Posta Sinsacate, la histórica Barranca Yaco y la majestuosa Estancia Santa Catalina, reconocida por su iglesia barroca y su valor patrimonial. En el regreso, el tour atraviesa los pueblos serranos de Río Ceballos, Agua de Oro, La Granja y Ascochinga, con relatos sobre la influencia jesuítica en la educación y la producción agrícola. La excursión cuesta desde $130.341 por persona, dura aproximadamente 10 horas y abarca unos 180 kilómetros de recorrido total.

Para quienes prefieren grupos reducidos, el Tour Privado: Museos Jesuitas Patrimonio de la Humanidad ofrece una experiencia personalizada con guía y traslados cómodos, visitando las estancias de Jesús María, Santa Catalina y Caroya. Cuesta desde $128.184 y recorre cerca de 150 kilómetros.

También está el Tour Privado: Museos y Bodegas Jesuitas, que combina historia y vino en una misma jornada: dos museos, dos bodegas y degustaciones. El valor es de $188.506, con una duración de 8 horas.

Valle de Punilla: folclore, sierras y misticismo

La Excursión de día completo al Valle de Punilla desde Córdoba es una de las preferidas por quienes buscan un contacto más directo con el paisaje serrano. El recorrido parte desde la capital y sigue el curso del Río Suquía hasta la Presa San Roque, antes de internarse en las Sierras Chicas.

La primera parada es Cosquín, la capital nacional del folclore, donde el sonido del río se mezcla con la historia del festival más tradicional del país. Luego, el tour continúa hacia La Falda, donde se visita el legendario Hotel Edén y se recorren sus rincones históricos. En La Cumbre, los visitantes disfrutan del aire puro y de las vistas panorámicas del valle antes de llegar a Los Cocos, conocido como el “Balcón de Punilla”.

El tramo final lleva hasta Capilla del Monte, al pie del Cerro Uritorco, epicentro del misticismo cordobés. Allí se puede almorzar, visitar la presa El Cajón, la calle techada y el famoso monolito del Zapato. La excursión tiene un valor desde $125.243 por persona, una duración de 10 horas y un recorrido de unos 100 kilómetros entre montañas, pueblos y leyendas.

Guía rápida con precios, duración e itinerario

Pueblos de montaña y encanto europeo

Tour a La Cumbrecita y Villa General Belgrano

- Precio: desde $120.644

- Duración: 10 h

- Qué incluye: Recorrido por Sierras Grandes, La Cumbrecita (pueblo peatonal, Capilla Ecuménica, cascadas), Villa General Belgrano (calles centroeuropeas, chocolate y cervezas), parada panorámica en Curva del Viento.

- Distancia aprox.: 120 km

Excursión de día completo a La Cumbrecita y Villa General Belgrano

- Precio: desde $125.243

- Duración: 10 h

- Qué incluye: Enfoque paisajístico con vistas del Valle de Calamuchita y Dique Los Molinos, caminatas, gastronomía típica.

Rutas salvajes y naturaleza

Escapada al Valle de Traslasierra

- Precio: desde $132.437

- Duración: 10-11 h

- Qué incluye: Camino de las Altas Cumbres, Parque Nacional Quebrada del Condorito, cascada Lágrima del Indio, Mina Clavero, Nono y Villa Cura Brochero.

- Distancia aprox.: 300 km

Excursión de día completo al Valle de Punilla

- Precio: desde $125.243

- Duración: 10 h

- Qué incluye: Cosquín (Capital del Folclore), La Falda y Hotel Edén, La Cumbre, Los Cocos (“Balcón de Punilla”), Capilla del Monte y Cerro Uritorco.

- Distancia aprox.: 100 km

Vino, bodegas y maridajes

Wine Tour Privado a Colonia Caroya (día completo)

- Precio: $263.909

- Duración: 8 h

- Qué incluye: Bodega La Caroyense y Terra Camiare, degustaciones, picadas y almuerzo de 3 pasos en restaurante del chef Martín Altamirano, guía en inglés y español.

Wine Tour a Colonia Caroya (Half Day)

- Precio: desde $176.442

- Duración: 4 h

- Qué incluye: Bodegas La Caroyense y Terra Camiare, degustaciones con quesos y fiambres.

Wine Tour Privado a Calamuchita

- Precio: $263.909

- Duración: 8 h

- Qué incluye: Bodegas boutique en el valle de Calamuchita, maridajes con cocina regional, aprendizaje sobre vitivinicultura local.

Tour Experiencia Jesuitas y Vinos

- Precio: $233.748

- Duración: 7 h

- Qué incluye: Estancia Jesuítica de Jesús María + Bodegas La Caroyense y Terra Camiare, degustaciones y patrimonio UNESCO.

Tour Privado de Vino de Colonia Caroya (día completo con almuerzo gourmet)

- Precio: desde $193.344

- Duración: 9 h

- Qué incluye: Traslado privado, visitas guiadas con enólogos, degustaciones premium, almuerzo gourmet en La Torgnole Gastronomique.

Historia y legado jesuita

Recorrido de día completo por el Patrimonio de los Jesuitas

- Precio: desde $130.341

- Duración: 10 h

- Qué incluye: Casa Caroya, Estancia San Isidro Labrador, Posta Sinsacate, Barranca Yaco, Estancia Santa Catalina, paso por pueblos serranos con guía experto.

- Distancia aprox.: 180 km

Tour Privado: Museos Jesuitas Patrimonio de la Humanidad

- Precio: desde $128.184

- Duración: 8 h

- Qué incluye: Estancias Jesús María, Santa Catalina y Caroya, guía y traslados privados, experiencia personalizada.

Tour Privado: Museos y Bodegas Jesuitas