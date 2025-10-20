Milei cierra campaña en Córdoba: hora y lugar de la caminata por Nueva Córdoba

El presidente Javier Milei visitará este martes la ciudad de Córdoba para encabezar una actividad de cierre de campaña en el barrio de Nueva Córdoba, donde realizará una caminata junto al candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, Gonzalo Roca. El acto está previsto para las 19 horas en la zona de las calles Ituzaingó y San Lorenzo, en el corazón del distrito universitario cordobés.

La actividad forma parte de una intensa agenda del mandatario en la última semana previa a las elecciones legislativas del próximo domingo, con la que busca apuntalar a sus candidatos en distritos clave para el oficialismo. Tras la escala en Córdoba, Milei estará acompañado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el ministro de Economía Luis Caputo en distintos actos de campaña.

El miércoles 23, el presidente tiene previsto encabezar un evento en Ezeiza, provincia de Buenos Aires, junto a Diego Santilli y Karen Reichardt, sus principales postulantes bonaerenses en la Tercera Sección electoral. Para cerrar, el jueves 23, protagonizará un acto en Parque España, a orillas del Río Paraná, a las 19, donde pronunciará su discurso final rumbo a los comicios en la ciudad de Rosario.

Un distrito difícil para el oficialismo

En el entorno presidencial reconocen que Córdoba representa un desafío electoral: la participación de Juan Schiaretti, con su espacio Provincias Unidas, y de la diputada Natalia de la Sota, de Defendamos Córdoba, divide el voto local y complica las aspiraciones de LLA. El presidente obtuvo un contundente 74% en el balotaje de 2023 en la provincia mediterránea, pero el escenario actual presenta un panorama más complejo para las aspiraciones libertarias.

Fuentes libertarias anticipan el cambio de expectativas en la provincia que Milei logró el 74% de los votos en el ballotage. La tarea por rascar votos es ardua: Juan Schiaretti de Provincias Unidas asoma con ventaja que algunas encuestas colocan por encima de los 10 puntos.

Gonzalo Roca encabeza la lista de aspirantes libertarios a diputados nacionales por Córdoba. Es un joven empresario poco conocido para el electorado local que responde al espacio que coordina a nivel nacional Sharif Menem, sobrino de Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, y de Eduardo "Lule" Menem, mano derecha de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La provincia mediterránea representa el 8,4% del padrón electoral nacional, con más de 3 millones de electores, lo que la convierte en uno de los principales distritos electorales del país. La representación política provincial en la Cámara de Diputados disputa nueve bancas el próximo domingo 26 de octubre.

Estrategia de cierre

La visita de Milei a Córdoba se enmarca en una estrategia del oficialismo para reforzar posiciones en provincias consideradas competitivas. A diferencia de Buenos Aires, donde la decisión de no gastar recursos quedó tomada tras la derrota del 7 de septiembre, en Córdoba y Santa Fe el oficialismo mantiene expectativas de conseguir un resultado favorable.

En las elecciones desdobladas que se hicieron el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires el predominio peronista se hizo notar allí con la victoria de Fuerza Patria sobre La Libertad Avanza con el 53,9% de los votos contra el 28,5%.

En Santa Fe, donde se desarrollará el cierre definitivo de la campaña libertaria, las encuestas anticipan un escenario de "empate técnico" con la lista peronista que integran Caren Tepp y Agustín Rossi. El candidato libertario en esa provincia es Agustín Pellegrini.

El perfil del tramo final

Durante sus últimas apariciones públicas, Milei mantuvo un discurso enfocado en su núcleo duro de votantes, con mensajes breves y polarización contra el peronismo. En Santiago del Estero y Tucumán, las escalas del fin de semana pasado, el mandatario se dedicó a arengar a la militancia con consignas como "La Libertad Avanza o Argentina retrocede", que se convirtieron en el eslogan oficial de cierre de campaña.

En ambas provincias, las actividades oficialistas estuvieron marcadas por protestas de diversos sectores sociales afectados por los recortes presupuestarios, un fenómeno que se repitió en casi todas las escalas del Presidente durante la campaña electoral.

El viernes 24 de octubre comenzará la veda electoral en todo el país, lo que implica la prohibición de actos públicos de campaña, difusión de avisos publicitarios y posteos en redes sociales orientados a promover el voto hasta las 22 del domingo, cuando cierren los comicios.