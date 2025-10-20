Bullrich en Córdoba pide por el voto desencantado: “Esta elección define si seguimos adelante o volvemos a la Argentina populista”

A una semana de las elecciones legislativas, Patricia Bullrich visitó Córdoba y llamó a los votantes a “salir de la apatía” para “evitar que el país vuelva al kirchnerismo”. La ministra de Seguridad y candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires aseguró que La Libertad Avanza busca consolidar una mayoría parlamentaria para garantizar la gobernabilidad de Javier Milei en la segunda etapa de su gestión.

“En esta elección se juega volver a una Argentina populista o seguir avanzando. Sabemos que fue difícil, pero estamos saliendo del borde de la hiperinflación y bajando la inflación. Necesitamos seguir por ese camino”, afirmó Bullrich.

Milei, Bullrich y Caputo llegan a Córdoba en la recta final de la campaña

La funcionaria defendió el plan de estabilización del Gobierno y apuntó contra la oposición: “En los últimos meses hubo mucho ruido en el Parlamento, muchas piedras en el camino. Por eso es importante concentrar diputados y senadores en La Libertad Avanza”, expresó en Canal Doce.

También remarcó que Córdoba ha sido “clave en los momentos de cambio”, al respaldar en su momento a Mauricio Macri y luego a Javier Milei:

“Los cordobeses fueron la diferencia entre presidentes reformistas y presidentes kirchneristas. Ahora les pedimos que nos acompañen otra vez”, sostuvo. Consultada sobre los acuerdos que deberán construir en el Congreso, Bullrich admitió que “el tango se baila de a dos”, pero aclaró que el diálogo será solo para impulsar reformas: “Vamos a buscar acuerdos, pero no para mantener el statu quo. Queremos avanzar en reformas laborales, tributarias y penales que hagan más competitivo al país”, expresó.

El escenario electoral en Córdoba: tácticas, imprevistos y perspectivas de futuro

En materia de seguridad y justicia, la candidata anticipó que el oficialismo impulsará un nuevo Código Penal para evitar la prescripción de delitos graves como homicidios, abusos sexuales o narcotráfico.

Al ser consultada sobre las encuestas, Bullrich evitó dar números: “La expectativa del gobierno es clara: cuanto más diputados y senadores tengamos, más capacidad de gobernabilidad habrá. Cuanto más altos sean nuestros números, más fuertes serán los cambios”.

Finalmente, destacó el respaldo del senador Luis Juez a los candidatos cordobeses de La Libertad Avanza y confirmó que Javier Milei visitará Córdoba antes del cierre de campaña.