Córdoba lee más: la Feria del Libro aumentó un 9% sus ventas respecto al año pasado

Después de más de dos semanas de actividades, la 39ª edición de la Feria del Libro Córdoba llegó a su fin. Bajo el lema "Humanismo y libertad. Una ciudad y mil poéticas", la propuesta reunió a miles de asistentes en la Supermanzana de la Intendencia y en distintos espacios culturales de la ciudad.

Con la curaduría de Juan Cruz Taborda Varela y Andrea Bocco, la programación ofreció más de 300 actividades gratuitas que abarcaron charlas, presentaciones, talleres, música y ciclos temáticos. Los ejes centrales fueron el humanismo, la cultura del encuentro, la ciencia y la identidad.

El intendente Daniel Passerini en su visita por la Feria del Libro.

A pesar del contexto económico, la edición 2025 dejó cifras positivas: se vendieron 27.470 libros. Un aumento del 9% respecto al año anterior, con un volumen total de ventas que superó los 650 millones de pesos. Entre los títulos más adquiridos se destacaron El principito de Antoine de Saint-Exupéry, Hábitos atómicos de James Clear y La felicidad de Gabriel Rolón.

El evento contó con la participación de reconocidos autores como Martín Kohan, Felipe Pigna, María Teresa Andruetto, Luciano Lamberti, Hernán Brienza, Julia Mengolini, Viviana Rivero y Roberto Chuit, entre otros. La ciudad de Paraná y Japón fueron las comunidades invitadas, aportando su impronta cultural con presentaciones literarias, talleres, exhibiciones y espectáculos artísticos.

La presencia japonesa se extendió más allá del predio principal: la organización acompañó el Bon Odori Córdoba 2025, el tradicional festival nipón celebrado en la Asociación Japonesa de Córdoba, fortaleciendo los vínculos culturales entre ambas comunidades.

Uno de los espacios más visitados fue el Barón Biza, que celebró su décimo aniversario con la participación de 37 editoriales independientes cordobesas, consolidando el protagonismo local dentro del mapa literario nacional. En paralelo, ocho ciclos temáticos enriquecieron la agenda con propuestas variadas. Entre ellos, se destacó "CONICET en la Feria", que acercó la ciencia al público con experiencias interactivas; SUBTE, dedicado a la historieta nacional; y #Miradas, enfocado en la narrativa contemporánea.

La programación para infancias y adolescencias volvió a tener un rol central. Niñas y niños disfrutaron de espectáculos y talleres en la carpa infantil, mientras que jóvenes participaron del ciclo Historias Contemporáneas, que conectó literatura y música en un formato participativo.

La Feria extendió su presencia a distintos puntos de la ciudad como el Teatro Comedia, el Cabildo, el Cineclub Municipal, La Piojera, la Biblioteca Córdoba y el Quality, entre otros. Además, el programa “La Biblio Te Cuenta” llevó actividades culturales a los barrios San Martín, Alberdi, Alta Córdoba, Marqués de Sobremonte, Matienzo y San Vicente, descentralizando la propuesta.