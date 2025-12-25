¿Qué se debe colocar primero para el cuidado de la piel: protector solar o repelente?

El Ministerio de Salud de la Nación señaló la importancia de renovar la aplicación de protector solar luego de cada inmersión en el mar. Las autoridades sanitarias sugieren no exponerse entre las 10 de la mañana y las 16 horas en el marco del verano 2026. Además, llamaron a evitar que bebés menores de un año estén expuestos al sol directo. El protector solar además debe aplicarse primero que otras protecciones, como el repelente de insectos.

Una vez cumplido el intervalo de absorción, corresponde colocar el repelente en las áreas donde la piel está expuesta y puede haber contacto con insectos. Los especialistas subrayaron que “no respetar esta secuencia podría reducir la eficacia de ambos productos”.

Protector solar: qué significa el FPS y cómo elegir el adecuado según tu piel

El uso de gorra, sombrero y protector labial, complementa la protección contra el daño que generan los rayos UV (ultravioleta) ante las temperaturas extremadamente elevadas que se están presentando en el cierre del año.

Qué se debe colocar primero para el cuidado cutáneo, protector solar o repelente

La cosmetóloga profesional, Daniela López, brindó precisiones acerca del uso correcto del protector solar y precisó que “se recomienda esperar 10 minutos para que el producto se absorba correctamente y genere la barrera necesaria contra la radiación UV”.

Cuál es el índice UV en la provincia de Buenos Aires y en el interior del país en el comienzo del verano 2026

En la provincia de Buenos Aires (PBA) se pronostica un índice UV máximo de 11, alcanzando la categoría de "extremadamente alto".

En el resto del país, el Servicio Meteorológico Nacional prevé índices extremos de hasta 12 en el Norte y Cuyo, mientras que en la Patagonia serán de moderados a altos (5-7), variando según la nubosidad presente en cada región.

Cómo protegerse del sol en la playa y evitar problemas de salud en el verano 2026 | Perfil

La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) advirtió que “existen riesgos importantes con la exposición a largo plazo, ya que no sólo se pueden registrar de forma casi inmediata, sino que se producen año tras año. El daño se va acumulando y la piel se vuelve más vulnerable, pudiendo transformar las células de la piel”.

“Los repelentes no deben mezclarse con protectores solares en la misma formulación”, enfatizó el doctor Francisco Dadic (MN 125795), médico especializado en toxicología.

Verano 2026: protector solar

Verano 2026: claves para cuidarse del sol y prevenir el golpe de calor

Cada verano, los turistas buscan el bronceado, sin embargo se trata de un mecanismos de defensa de la piel para disminuir el deterioro ante constante exposición solar.

En relación con ello, La SAP aclaró que “no es un estado normal de la piel, sino que se trata de un mecanismo de defensa para disminuir el daño (fotodaño) frente a estas exposiciones”

