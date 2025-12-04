El protector solar de LAFORMED obtuvo respaldo internacional: el laboratorio podrá producirlo

El Laboratorio de Especialidades Médicas de Formosa (LAFORMED S.A.), empresa pública provincial, ha dado un paso fundamental en la protección de la salud local al obtener la aprobación del Ministerio de Desarrollo Humano para la producción de su Protector Solar FPS 30. Este nuevo desarrollo se considera altamente recomendable para nuestra provincia, dadas las altas temperaturas, especialmente en verano, y la consecuente demanda de cuidados dermatológicos especiales debido a la gran exposición solar. El producto obtuvo aval internacional, siendo testeado por un laboratorio especializado en garantizar la confianza de los medicamentos y productos cosméticos de cuidado personal.

El nuevo Protector Solar LAFORMED FPS 30 fue aprobado tras un rigurso informe técnico presentado ante autoridades sanitarias provinciales, los ensayos concluyeron que el Factor de Protección Solar (FPS) medio estático (en seco) fue de 38,7. Dicho factor indica el tiempo en el que se puede estar al sol sin quemarse en comparación con no usar protector, por lo cual en este caso se refiere a que con el protector la piel tarda 38 veces más en enrojecerse que sin este.

Las pruebas in vitro y en piel in vivo, marcaron una protección alta contra quemaduras solares. En ese sentido, las que se hicieron referidas a la radiación UVA señalaron que el protector bloquea una gran parte de estos rayos solares.

El protector solar LAFORMED cumple estrictos requisitos nacionales e internacionales.

Los ensayos, realizados por el laboratorio brasileño ALS Beauty & Personal Care Ltda, confirmaron la alta calidad y eficacia del producto porque obtuvieron valores que garantizan el cumplimiento de los requisitos establecidos en normativas provinciales, nacionales y el Reglamento Técnico MERCOSUR sobre Protectores Solares.

Con estos resultados, el Protector Solar se clasifica en la categoría de "Protección Alta" (FPS 30,0 a 50,0), asegurando un cuidado óptimo contra la radiación UV y reafirmando que la calidad, eficacia y seguridad de los productos de LAFORMED están garantizadas mediante el cumplimiento de estrictos protocolos de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).

Con ello, a través de los organismos competentes se podrá distribuir a la población formoseña un producto muy necesario para el cuidado de la piel, en una región del país donde las altas temperaturas son comunes y la exposición al sol sin protección es perjudicial para la salud, a causa de los rayos ultravioletas.

El laboratorio suma un nuevo desarrollo a su cartera de productos.

Política pública y talento formoseño

Este logro consolida el modelo de soberanía sanitaria de Formosa, que demuestra tener una salud pública basada en una fuerte inversión en investigación, ciencia y tecnología. El laboratorio, ubicado en el Parque Industrial de la ciudad, se enfoca en la producción estratégica de productos e insumos medicinales que cubren las necesidades médicas de alta demanda de la población.

El desarrollo del Protector Solar FPS 30 es un testimonio del compromiso y potencial del talento formoseño. El trabajo diario en LAFORMED es realizado por un equipo de profesionales altamente capacitados, incluyendo técnicos, especialistas en control de calidad, operarios y supervisores, formoseños. Estos profesionales están entrenados constantemente en estándares de calidad nacionales e internacionales.

La incorporación del protector solar a la línea de producción provincial se suma a una variada cartera de productos que cuentan con las certificaciones correspondientes y son esenciales para la salud, por lo que LAFORMED los está produciendo y distribuyendo para el sistema de salud pública.

Los productos de LAFORMED están pensados para cubrir las necesidades de la población formoseña.

Entre los productos que produce se puede mencionar:

Paracetamol e Ibuprofeno: LAFORMED inició su camino hacia el autoabastecimiento con la fabricación en diciembre de 2024.

Repelentes: el laboratorio elabora repelentes de insectos, larvicidas biológicos e insecticidas ambientales . Estos productos son distribuidos gratuitamente a la comunidad por brigadas sanitarias, siendo cruciales en la Campaña de Prevención del Dengue.

Mezcla de nutrición parenteral extemporánea: preparación especial de nutrientes para bebés recién nacidos prematuros (menores de 1.500 gramos) o niños con patologías quirúrgicas.

Enalapril y Amlodipina : para la hipertensión arterial y otras afecciones cardíacas.

Alcohol en gel.

Crema dérmica.

Morfina.

Loción para piojos y liendres.

Pasta dental.

Clorhexidina (Antiséptico).

El trabajo de LAFORMED reafirma el rol activo del Gobierno Provincial en la construcción de políticas públicas sólidas, donde el bienestar de la comunidad es un objetivo central del Estado formoseño, que invierte, desarrolla capacidades propias y construye la infraestructura necesaria para reducir la dependencia de factores externos y fortalecer la soberanía sanitaria, priorizando la salud pública por sobre las lógicas del mercado.