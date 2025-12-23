Con la llegada del verano y las altas temperaturas, muchas personas eligen la playa como principal destino para descansar y conectar con la naturaleza.

Sin embargo, la exposición prolongada al sol sin los cuidados adecuados puede provocar quemaduras solares, envejecimiento prematuro de la piel, deshidratación e incluso aumentar el riesgo de enfermedades graves, como el cáncer de piel.

Ante este escenario, desde el Ministerio de Salud difundieron una serie de recomendaciones clave para proteger la piel, prevenir el golpe de calor y evitar otros problemas de salud durante el verano 2026.

Cómo protegerse del sol en la playa y evitar problemas de salud

Evitar la exposición solar entre las 10 de la mañana y las 16 horas , buscar sombra y permanecer en espacios ventilados .

Usar protector solar con factor de protección (FPS) 30 o superior , y renovarlo cada dos horas y luego de salir del agua .

Los bebés menores de un año no deben recibir sol directo . A partir de los 6 meses , se recomienda aplicar protector solar FPS 50 o mayor , renovándolo cada dos horas y después del baño.

Para realizar actividad física , aprovechar las horas de menor calor .

Utilizar ropa holgada y liviana , de colores claros , y cubrir la cabeza con gorro o pañuelo .

Llevar siempre una botella de agua para mantenerse hidratado.

Qué son el agotamiento por calor y el golpe de calor

Según el Ministerio de Salud, el golpe de calor es un trastorno provocado por el aumento de la temperatura corporal como consecuencia de la exposición prolongada a altas temperaturas y humedad, o por la realización de esfuerzo físico intenso en condiciones de calor extremo.

Se trata de una forma grave de lesión por calor, en la que la temperatura del cuerpo puede alcanzar los 40°C o más. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:

Sudoración excesiva

En bebés , irritación de la piel por el sudor en cuello, pecho, axilas, pliegues del codo y zona del pañal ( sudamina )

Piel pálida y fresca

Sensación de calor sofocante

Sed intensa y sequedad en la boca

Calambres musculares

Cansancio extremo , agotamiento o debilidad

Dolores de estómago , inapetencia, náuseas o vómitos

Dolor de cabeza

Quiénes son las personas más vulnerables al calor

Niños menores de 5 años , especialmente los menores de 1 año

Niños con enfermedades crónicas , como cardíacas, renales, neurológicas o mentales

Niños con fiebre por otras causas o diarrea

Niños con obesidad o desnutrición

Personas con la piel recientemente quemada por el sol

