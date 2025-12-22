Ola de calor: recomendaciones clave para cuidarse durante las Fiestas

El calor extremo suele intensificarse en la semana previa a Navidad y Año Nuevo, cuando aumentan las reuniones al aire libre, el consumo de alcohol y las horas de exposición al sol. En ese contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene un sistema de alerta por temperaturas extremas y, ante eventos de calor persistente, las recomendaciones sanitarias se vuelven centrales para prevenir la deshidratación y cuadros graves como el golpe de calor.

Qué significan los niveles de alerta por calor extremo

El SMN utiliza una escala por colores —verde, amarillo, naranja y rojo— para estimar el impacto potencial del calor en la salud. En términos generales, el pasaje de un nivel a otro se relaciona con la persistencia del evento y la probabilidad de superar umbrales extremos.

- Amarillo: efecto leve a moderado; puede resultar riesgoso para los grupos vulnerables.

- Naranja: efecto moderado a alto; puede ser muy peligroso, especialmente para personas de riesgo.

- Rojo: efecto alto a extremo; puede afectar incluso a personas sanas.

Recomendaciones oficiales para cuidarse durante las Fiestas

Las guías difundidas por el Ministerio de Salud insisten en medidas simples y sostenidas a lo largo del día, que reducen el riesgo tanto cuando suben las temperaturas máximas como durante las noches calurosas.

1) Hidratación, sin esperar a tener sed

Aumentar el consumo de agua durante todo el día.

Evitar bebidas con alcohol, cafeína o alto contenido de azúcar, ya que pueden favorecer la deshidratación.

En caso de lactancia, amamantar con mayor frecuencia.

2) Menos sol y menos esfuerzo físico

Evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, especialmente entre las 10 y las 16.

Reducir la actividad física intensa y priorizar horarios de menor temperatura.

3) Alimentación liviana

Evitar comidas muy abundantes y priorizar frutas y verduras frescas.

4) Ropa y ambiente

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sumar sombrero o gorro y anteojos de sol al salir.

Permanecer en espacios ventilados o con refrigeración, especialmente durante la siesta.

5) Cuidado especial de los grupos de riesgo

Prestar especial atención a bebés, niños y niñas, personas mayores y a quienes padecen enfermedades crónicas.

Síntomas de alarma: cuándo consultar de inmediato

El Ministerio de Salud advierte que es importante solicitar atención médica ante síntomas como temperatura corporal superior a los 39 grados, náuseas o vómitos, mareos o desmayos, sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva o piel muy seca, dolor de cabeza o dolor abdominal.

El golpe de calor es una situación grave, asociada a temperatura corporal elevada, piel roja, caliente y seca, respiración y pulso acelerados, cefalea intensa y alteraciones del estado mental como confusión, desorientación, pérdida de conocimiento o convulsiones.

Un punto clave que remarcan los comunicados oficiales es que no existe un tratamiento farmacológico específico para el golpe de calor: la prevención, el enfriamiento corporal y las medidas físicas inmediatas resultan determinantes.

