Dengue: las recomendaciones del Ministerio de Salud para prevenir contagios

En el inicio de la temporada de dengue 2025-2026, el Ministerio de Salud de la Nación reforzó las recomendaciones de prevención y vigilancia ante la circulación del virus en la región y el aumento estacional de la actividad del mosquito Aedes aegypti en distintas provincias del país. Aunque el escenario actual en Argentina es de bajo riesgo, las autoridades sanitarias advierten sobre la necesidad de extremar los cuidados para evitar la introducción y propagación de casos.

De acuerdo con el último informe oficial, hasta el momento se confirmaron 12 casos de dengue en el país. De ese total, cuatro son autóctonos, mientras que los otros ocho corresponden a personas con antecedentes de viaje a países como México, Brasil, Sri Lanka, Paraguay y Cuba. La interrupción sostenida de la transmisión local marca un contexto favorable, aunque no exento de riesgos.

Viajes, fiestas y mayor circulación de personas

Desde la cartera sanitaria señalaron que el incremento de los desplazamientos previsto para las Fiestas y las vacaciones de verano aumenta la probabilidad de ingreso de casos importados. En ese marco, recomendaron que quienes viajen a países con circulación viral de dengue y otros arbovirus adopten medidas estrictas de protección personal.

Entre las principales recomendaciones se destacan el uso frecuente de repelente, especialmente durante las primeras horas de la mañana y al atardecer, momentos de mayor actividad del mosquito. También se aconseja vestir ropa clara que cubra brazos y piernas, utilizar espirales en espacios abiertos y tabletas repelentes en ambientes cerrados, además de proteger camas, cunas y cochecitos con telas mosquiteras.

Qué hacer ante síntomas compatibles

El Ministerio de Salud recordó que, ante la aparición de síntomas como fiebre alta, dolor muscular, dolor detrás de los ojos, náuseas o erupciones en la piel, es fundamental consultar de inmediato al sistema de salud y evitar la automedicación. La detección temprana resulta clave para el seguimiento de los casos y la prevención de cuadros graves.

En paralelo, se insistió en la importancia de sostener las tareas de eliminación de criaderos domiciliarios, una de las principales herramientas para reducir la proliferación del mosquito. Esto incluye descartar objetos en desuso que puedan acumular agua, tapar o dar vuelta recipientes, cambiar con frecuencia el agua de bebederos y destapar canaletas y desagües.

Prevención también durante las ausencias

Las autoridades sanitarias advirtieron que quienes se ausenten de sus viviendas por varios días deben extremar estas medidas antes de viajar. El objetivo es evitar que, durante la ausencia, se acumulen reservorios de agua que se conviertan en criaderos del mosquito transmisor.

Situación regional y vigilancia en Argentina

Actualmente, 16 países del continente americano registran circulación de dengue, con Brasil concentrando el mayor número de casos. Le siguen México, Colombia, Guatemala, Perú, Honduras, Costa Rica y Ecuador. En varios de estos países se detecta la circulación simultánea de distintos serotipos del virus.

En Argentina, durante 2025 se registró circulación autóctona de los serotipos DENV-1 y DENV-2, mientras que la detección reciente de casos importados de DENV-3 refuerza la necesidad de mantener una vigilancia epidemiológica activa. En ese sentido, el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas “Dr. Julio I. Maiztegui” (ANLIS Malbrán) avanzan en una estrategia federal para fortalecer la detección temprana, la serotipificación y el diagnóstico oportuno en todo el país.