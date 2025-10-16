Cuál es el método con yerba mate que se usa para combatir el dengue.

Un grupo de investigadores del Conicet y de la Universidad Nacional de Misiones identificó en la yerba mate un metabolito con capacidad de frenar la replicación del virus del dengue en ensayos de laboratorio.

Los experimentos demostraron que una sustancia presente en las hojas de la planta logró inhibir la reproducción del virus en cultivos celulares. Los resultados fueron repetidos en varias oportunidades, y abren una línea de investigación que combina tradición, conocimiento científico y desarrollo regional.

La misionera Karina Salvatierra es docente de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la UNaM e investigadora del Conicet, integra un grupo de investigadores que estudia las nuevas posibilidades para el uso de la yerba mate, cuyos extractos muestran una capacidad para inhibir la replicación del virus, lo que podría convertir a este producto típico de la región en un potencial antiviral natural.

La investigación comenzó en 2018 impulsada por los brotes de dengue que afectaron a Misiones. A partir de simulaciones computacionales, los científicos analizaron diferentes compuestos naturales en busca de moléculas capaces de unirse a una proteína clave del virus.

El resultado más prometedor apareció en la hoja de yerba mate, planta emblemática del Litoral argentino.

Los primeros ensayos se realizaron con células vero, derivadas de riñones de mono africano, expuestas a distintos serotipos del virus del dengue. Tras varias pruebas, el metabolito extraído mostró una reducción significativa en la replicación viral.