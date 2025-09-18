Creció un 12% el consumo de yerba mate en la Argentina

El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) informó que el consumo interno de yerba mate registró un incremento del 12% en los primeros siete meses de 2025 respecto al mismo período del año anterior. En total, se enviaron a los centros de distribución 161,87 millones de kilogramos, frente a los 144,5 millones alcanzados en 2024.

El movimiento de yerba mate a salida de molino, indicador más cercano al comportamiento en góndola, refleja una mayor demanda por parte de mayoristas, supermercados e hipermercados.

El relevamiento arrojó que solo en julio, se comercializaron 23,59 millones de kilos. Los envases de medio kilo siguen siendo los favoritos: concentran más del 54% de las ventas, seguidos por los paquetes de un kilo (38,8%).

No obstante, en cuanto a la producción, entre enero y julio se procesaron 639,9 millones de kilos de hoja verde, una baja respecto a 2024 (739,8 millones), aunque todavía por encima de los niveles de 2023. Misiones continúa liderando la actividad, acompañada por regiones productoras de Corrientes.

Las exportaciones también dieron señales de recuperación: en los primeros siete meses de 2025 se despacharon 30,85 millones de kilos al exterior, un crecimiento interanual del 32%. Julio fue clave, con 6,56 millones de kilos enviados, el mayor volumen mensual del año y que ya representa más del 70% de todo lo exportado en 2024.

Según datos del Indec, el sector facturó USD 50 millones en el primer semestre por sus ventas al exterior, con una mejora del 0,7% interanual. De esta manera, el balance hasta julio muestra un mercado interno más dinámico y un repunte sostenido en las exportaciones, consolidando a la yerba mate como uno de los productos emblemáticos del consumo y la producción nacional.