Vacunación contra el dengue en Córdoba: quiénes pueden recibir la dosis y en qué hospitales

La Municipalidad de Córdoba anunció que desde este mes se suma a la campaña provincial de vacunación contra el dengue, con aplicación gratuita en el Hospital Infantil, el Hospital Príncipe de Asturias y centros de Salud Municipales.

Podrán acceder adolescentes de 15 a 17 años de manera voluntaria. También están incluidos quienes tengan entre 4 y 59 años y hayan sido internados por dengue por al menos 24 horas; en este caso, recibirán una notificación a través del Ciudadano Digital (CIDI) para acceder a su dosis.

Cabe destacar que si un adolescente inicia el esquema a los 17 años, podrá completarlo aunque cumpla 18 en el intervalo entre dosis.

Dónde se aplican las vacunas

Los puntos de vacunación incluyen 17 centros de Salud Municipales, distribuidos en distintos barrios de la capital. Entre ellos:

-N°5 de Yofre Norte (René de Clairiac 1875)

-N°13 de Hipólito Irigoyen (Nicolás Avellaneda 3571)

-N°21 de Márquez de Sobremonte (Nuflo de Aguilar 563)

-N°26 de La Madrid (Francisco Gurruchaga 785)

-N°30 de Villa Páez (Emilio Coni 1050)

-N°34 de 9 de Julio (Huarpes, Coquena 7850)

-N°37en José Ignacio Díaz (Pedernera 2734).

-N°40 de Las Flores (Av. Armada Argentina 105)

-N°47 en Coronel Olmedo (Pascual Ruis Huidobro 5848)

-N°50 en Villa Adela (Gabriela Mistral 4711)

-N°57 IPV Argüello (Fermín Martín 7637)

-N° 58 en Maldonado (Martín Cartechini esq. Blas Parera)

-N°77 en Don Bosco (Av. Santiago Costamagna)

-N°79 Albert Sabin (Cam. San Antonio km 7,5)

-N°90 Ituzaingó Anexo (James Frank 5500)

-N°91 Villa Bustos (Ancasti 5634)

-N°97 de Cabildo (Macachín 2187)

Restricciones y cuidados

Sin embargo, mujeres embarazadas o en período de lactancia; personas inmunocomprometidas, bajo tratamientos inmunosupresores; personas con VIH con compromiso inmune, no podrán acceder a la vacuna.

Tampoco quienes hayan recibido hemoderivados recientemente. En casos de enfermedades agudas o trastornos hemorrágicos, la aplicación quedará sujeta a indicación médica.