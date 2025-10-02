"Todos pagamos la cuenta": denuncian a la Defensora de Niños de Córdoba por presunto uso indebido de fondos públicos

La Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes de Córdoba, Amelia López, enfrenta una seria denuncia por presunta malversación de fondos públicos, luego de que el presidente del Tribunal de Cuentas, Beltrán Corvalán, difundiera documentos que darían cuenta de gastos personales realizados con dinero estatal. Según la denuncia, entre septiembre y diciembre de 2024, López y parte de su equipo habrían gastado en viajes a Italia, España y Brasil, cenas, brindis y servicios VIP, todo mientras los recursos estaban destinados a programas sociales.

“Brindis en el exterior” y gastos bajo sospecha

La polémica estalló el 30 de septiembre, pero no llegó en un comunicado frío ni en un documento judicial. El presidente del Tribunal de Cuentas eligió otro camino: una publicación por entregas en X, con estética de serie de Netflix, donde cada video expone supuestos gastos personales de la funcionaria y de su entorno financiados con fondos públicos.

En la primera publicación, titulada "Episodio 1: Roma – Florencia, noviembre 2024", Corvalán señaló que López viajó a Roma por un congreso oficial. Sin embargo, una vez finalizado el evento, fue vista en Florencia, disfrutando de cenas y brindis turísticos frente al emblemático Duomo. “¿Quién pagó la cuenta? Todos nosotros”, ironizó el funcionario, mostrando comprobantes de los gastos.

En la segunda entrega, "Episodio 2: Brasil, septiembre 2024", el funcionario apuntó a otro viaje. Según Corvalán, la Defensora asistió a un congreso en Brasil, pero en paralelo realizó actividades recreativas en la playa, excursiones, cenas y asientos VIP en vuelos. “La Defensora de los niños viaja a Brasil a un congreso. Brindis en la playa. ¿Quién pagó la cuenta? Todos nosotros”, denunció en su posteo.

El capítulo más reciente, "Episodio 3: Italia y España, noviembre – diciembre 2024", amplió el foco hacia la hija de la funcionaria, Milagros López, también empleada en el área de Niñez. De acuerdo con los documentos difundidos, entre noviembre y diciembre de 2024 realizó un extenso viaje por Italia y España, donde se abonaron asientos VIP en vuelos y sobrepeso de equipaje.

“En esta agencia de viaje se gastaron más de medio millón de pesos en exceso de equipaje por una sola valija y 4.000.000 de pesos en viajes, cuando esa plata esta destinada a alimentos para los que más lo necesitan”, concluyó Corvalán, cerrando así la trilogía de publicaciones.

La Defensoría convertida en agencia de viajes internacionales

Según el comunicado oficial del Tribunal de Cuentas: "Lo grave de esta situación es que los viajes se extendieron más allá del tiempo del evento y sumando destinos turísticos o recreativos por fuera de la actividad institucional. Estas actividades particulares también se pagaron son dinero de los contribuyentes"

"Esta transgresión fue más allá, llegando al punto de gastar en el consumo de bebidas alcohólicas en destinos turísticos como Florencia (Italia) y Río de Janeiro (Brasil) y solicitar el reintegro de esos gastos, para que sean financiados con fondos públicos", se sostiene en el escrito.

“No vamos a tolerar el dispendio y el mal uso de los dineros de todos los cordobeses. Esta práctica se viene realizando en los últimos años por parte de quienes se creen dueños del Estado provincial. Hace 28 años que gobiernan la provincia, pero ahora este Tribunal cumple su función de control y los pone en evidencia.”

— Cr. Beltrán Corvalán, Vocal del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba

Un historial de controversias

La denuncia contra López no surge de la nada. En junio de este año, Corvalán ya había cuestionado a la Provincia por la compra de Viagra para presos, un gasto que el Gobierno justificó señalando que los medicamentos eran destinados a pacientes con hipertensión pulmonar.

Además, la Defensora de Niños ya había estado en el ojo de la tormenta durante el caso Aralí en San Francisco, cuando cuestionó públicamente el trabajo del fiscal Oscar Gieco y del perito Mario Vignolo en la investigación del crimen de la niña.

En un posteo posterior en X, Corvalán lanzó un mensaje directo al Gobierno provincial: “¿Viste la propaganda del @gobdecordoba que dice que se hacen cargo de la niñez? Bueno, ¿sabés en qué gastan la plata que debería atender necesidades de los chicos? En joda, birra y comidas gourmet. Te voy a mostrar todo. ¡Por eso no bajan Ingresos Brutos!”