Senador radical: “Espert no debería estar cinco minutos más en la Cámara de Diputados”

El senador Pablo Blanco consideró que José Luis Espert “no debería estar cinco minutos más en la Cámara de Diputados” al referirse a las denuncias sobre la relación del legislador libertario con el presunto narcotraficante Alfredo “Fred” Machado.

Además comparó el caso con el del senador Edgardo Kueider, quien fue expulsado de la Cámara Alta luego de que fuera detenido en Paraguay en posesión de miles de dólares supuestamente sin declarar.

"Espert no debería estar cinco minutos más en la Cámara de Diputados"

“Me parece que Espert debe tomar una determinación. Me parece que las cosas están bastante claras y más allá de que quiera desdibujarlo. A mi criterio no debería estar cinco minutos más en la Cámara de Diputados”, sostuvo el senador radical.

“Fíjese lo que sucedió en el Senado con el exsenador Kueider cuando se le encontró en el vehículo una suma de dólares. Después el Senado tomó la determinación de expulsarlo del cuerpo, no juzgándolo penalmente sino políticamente”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

“Me parece que en esta situación está probado igual o más que en el caso de Kueider. Así que bueno pero eso está en manos de los señores diputados”.

Rechazo a los vetos de Milei

Al ser consultado sobre los rechazos del Senado a los vetos de Milei a las leyes Garrahan y del Financiamiento universitario: “Yo creo que lo que sucedió es lo que establece la Constitución. El gobierno tiene todo el derecho de vetar una ley en la que no está de acuerdo, pero también el Congreso tiene la facultad constitucional de insistir y eso es lo que sucedió”.

“Creo que no hay que darle mayor dramatismo. Lo que pasa es que con esto el Congreso le está diciendo al Gobierno Nacional, ´mire, fíjese, hay situaciones que necesariamente usted debe atender´ y que parece ser que no es el criterio del gobierno”, concluyó Blanco.