Guillermo Kraisman recupera la libertad y se confirma la elevación a juicio

A ocho meses y medio de su última detención, hoy recupera la libertad el dirigente peronista Guillermo Kraisman imputado por tentativa de defraudación a la administración pública al intentar cobrar el monto de un contrato legislativo a nombre de Virginia Martínez.

El juez de Control del Fuero Anticorrupción, Gustavo Hidalgo, hizo lugar al pedido de cese de prisión del equipo de defensa de Kraisman, al que recientemente se incorporó el abogado Diego Casado, también concejal de la ciudad de Córdoba.

Las decisiones del juez

En un fallo de 69 páginas, Hidalgo no hizo lugar al pedido de juicio abreviado inicial solicitado por la defensa de Guillermo Ceferino Kraisman, a pesar del acuerdo del Fiscal, por considerar que resultaba improcedente

En lo que se refiere a Virginia Martínez, la mujer a cuyo nombre estaba el contrato de la Unicameral, el juez dispuso que ”no existe mérito suficiente para elevar a juicio” la acusación en su contra por falso testimonio agravado. En este sentido, ordenó que el fiscal Franco Mondino profundice la investigación.

Con relación a Kraisman y Luciana Castro, quienes fueron el 16 de enero de este año al Banco de Córdoba a retirar la tarjeta de Martínez y cobrar su sueldo, Hidalgo rechazó la oposición y confirmó la elevación a juicio para ambos.

Ordenó remitir el expediente a la Cámara 10a. del Crimen, donde deberán ser juzgados como supuestos coautores del delito de defraudación contra la administración pública en grado de tentativa. Por el tipo delictivo, el tribunal deberá estar integrado por jurados populares.

Condiciones para la libertad

El juez hizo lugar a la solicitud de cese de prisión preventiva para Guillermo Kraisman, por lo que ordenó la libertad bajo una serie de condiciones.

Debe presentar una caución real de $20 millones, fijar domicilio y no podrá salir de la ciudad de Córdoba sin autorización judicial.

Según adelantó hoy a este medio el abogado Casado, renunciarán a cualquier posible planteo con el objetivo de que la causa llegue lo antes posible a la Cámara del Crimen, donde se realizará el juicio oral y público con intervención de jurados populares. Allí formularán un cuestionamiento en relación con un eventual “vicio congénito” de la investigación.