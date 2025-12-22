El verano 2026 está a punto de comenzar en toda la Argentina y la Costa Atlántica vuelve a ubicarse entre los destinos más elegidos por los turistas. En ese escenario, Miramar se posiciona como una de las opciones con mejor relación precio-calidad, consolidándose como una de las mejores alternativas para vacacionar en la costa argentina.

Con tarifas accesibles, servicios de calidad, playas limpias y una amplia propuesta para disfrutar en familia, la ciudad ofrece valores competitivos en alojamiento, gastronomía y actividades. De este modo, refuerza su perfil como un destino low-cost, sustentable y seguro, ideal para quienes buscan descansar sin desbordar el presupuesto.

Cuánto cuesta veranear en Miramar en el verano 2026

En materia de costos, Miramar se ubica entre las ciudades costeras más accesibles del país. Según relevamientos oficiales correspondientes al verano 2025, el alojamiento hotelero en base doble puede encontrarse desde aproximadamente $75.000 por día en hoteles estándar, con precios que varían según categoría, ubicación y servicios.

En cuanto a la gastronomía, un menú ejecutivo en restaurantes de la ciudad se consigue desde $15.000 por persona, lo que permite planificar estadías con mayor previsibilidad y sin sobresaltos en el presupuesto diario.

Un ejemplo de estas propuestas es el Hotel Turingia, que ofrece planes pensados para familias que buscan controlar los gastos. Para enero, dispone de una promoción de siete noches para una familia tipo de cuatro personas, con desayuno incluido y balneario con pileta y carpa, por $1.400.000.

Además, cuenta con una opción con media pensión, que incluye cenas en el Restaurante San Ignacio, ubicado junto al balneario, por $1.850.000. Esta alternativa puede abonarse en 12 cuotas sin interés, lo que permite resolver alojamiento, playa y comidas principales en un solo paquete.

Cuáles son los principales atractivos de Miramar

Entre sus principales atractivos, Miramar se destaca por contar con seis playas certificadas con Bandera Azul, lo que la convierte en la ciudad con mayor concentración de esta distinción en el país, al reunir cerca del 60% de las Banderas Azules de la Argentina. Se trata de playas amplias, limpias y tranquilas, con servicios y especialmente pensadas para el descanso familiar.

A esto se suman espacios emblemáticos como el Paseo Costero y el muelle de pescadores, ideales para caminatas al atardecer; el Vivero Municipal y el Bosque Energético, un predio de más de 500 hectáreas con senderos, áreas de picnic y experiencias guiadas; el Paseo del Durazno y el Parque de los Patricios, que combinan naturaleza y vida saludable; y el Parque de la Bienal, sede de la Bienal Internacional de Arte, que llevó a la ciudad a ser declarada Capital Provincial de Arte a Cielo Abierto.

En el plano gastronómico, la ciudad ofrece opciones que van desde cocina de autor hasta propuestas frente al mar, pensadas para quienes buscan comer bien, con buen servicio y en un clima relajado.

Por último, el bosque y el Vivero Municipal se consolidan como uno de los paseos más elegidos por visitantes de todas las edades. Allí se pueden recorrer circuitos autoguiados entre eucaliptos y pinos, con senderos, áreas de juegos, parrillas, restaurantes y amplios espacios de sombra, ideales para combinar naturaleza y playa.

En este contexto, entre precios accesibles, servicios de calidad, naturaleza, cultura y tranquilidad, Miramar reafirma su lugar como uno de los destinos más económicos y completos de la Costa Atlántica para el verano 2026.

