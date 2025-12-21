Verano 2026: entre la incertidumbre y un turismo más selectivo, cautela en la costa atlántica

En un contexto económico social atravesado a fuego por un plan antiinflacionario que muestra señales de agotamiento tales como la caída del poder adquisitivo de las familias en relación con 2023 y 2024; conformación de una nueva pirámide socioeconómica en la que el 5% de los hogares planifica viajes sin inconvenientes y un 17% planifica con mucho cuidado el gasto en vacaciones, pero un 54% de los hogares vive la cultura del “no hay plata”. (Fuente: Consultora W); estancamiento de indicadores económicos y la suba del dólar por detrás de la inflación, la temporada de verano 2026 presenta más incertidumbres que certezas a la hora de tratar de organizar vacaciones familiares.

Se trata, en definitiva, de factores que golpean de lleno en la temporada de turismo en el país con un claro efecto regresivo sobre la provincia de Buenos Aires, principal provincia turística de la nación.

En este sentido, y según estiman desde el Ministerio de Producción de la provincia de Buenos Aires, la temporada presentará un escenario de amesetamiento en el que la recuperación será más selectiva y regresiva. Es decir, con más turistas y mayor gasto turístico en destinos puntuales asociados a mayor poder adquisitivo de los veraneantes.

El escenario también muestra un turismo interno de perfil “gasolero”, con presupuestos ajustados y menor gasto diario, mientras se consolida la elección de destinos internacionales, en detrimento de las opciones dentro del país.

Así y todo, la costa atlántica bonaerense vuelve a posicionarse como el principal polo turístico del país, aunque con un contexto de cautela y planificación anticipada.

Según referentes del sector turístico y del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires, la temporada muestra algunos signos alentadores, pero con niveles de ocupación que varían según el destino y el momento del verano.

Guillermo Rossi, presidente del Colegio de Martilleros de Mar del Plata, señaló que la ocupación más fuerte en el segmento extrahotelero se espera para la última semana de diciembre, donde las reservas alcanzan actualmente cerca del 50%. Si bien algunos fines de semana ya registraron un importante movimiento turístico, en especial el último, el grueso de la demanda se concentra en enero y se extiende hasta después del fin de semana largo de carnavales.

En términos generales, Rossi afirmó que la temporada se presenta similar a la anterior, aunque con expectativas de mejora. En este sentido, desde el Colegio recomendaron aplicar aumentos del orden del 25% en los valores de alquiler, una actualización que se ubica incluso por debajo de la inflación interanual registrada a septiembre.

Precios de referencia. El mercado de alquileres temporarios ya cuenta con valores sugeridos por el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos.

Un monoambiente para dos o tres personas parte desde los $ 300 mil semanales; un departamento de dos ambientes para tres o cuatro personas asciende a $ 470 mil; mientras que uno de tres ambientes para cinco o seis personas comienza en $ 690 mil por semana. En el segmento de casas, un chalet de tres ambientes se ofrece desde $ 940 mil semanales.

Estas cifras varían según la ubicación, el estado del inmueble y los servicios incluidos, pero funcionan como referencia para el mercado formal, según publicó la revista Noticias.

En hotelería, los valores también muestran una amplia gama: según informó el referente del sector Jesús Osorno a la publicación, una habitación doble en hotel dos estrellas oscila entre $ 40 mil y $ 70 mil por noche; en tres estrellas, entre $ 70 mil y $ 90 mil; los cuatro estrellas rondan los $ 150 mil, mientras que los cinco estrellas manejan tarifas libres, siempre condicionadas por la zona, ya sea Punta Mogotes, La Perla o el centro.

Presentaron el Operativo Sol 2025 en Mar Chiquita

C.C.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires lanzó oficialmente una nueva edición del Operativo Sol con un acto realizado en Santa Clara del Mar, partido de Mar Chiquita, de cara a la temporada de verano. La presentación estuvo encabezada por el gobernador Axel Kicillof y reunió a intendentes, ministros provinciales y vecinos, en un contexto marcado por las expectativas turísticas y las críticas al gobierno nacional.

Durante su discurso, Kicillof destacó el alcance del dispositivo y lo enmarcó en la coyuntura económica actual. “A pesar de la asfixia a la que nos somete el gobierno nacional y de una crisis que afecta los ingresos de las familias, hoy estamos poniendo en marcha el Operativo Sol a Sol más grande de la historia”, dijo.

El operativo contará con la participación de unos 20 mil efectivos policiales, 200 patrulleros y 60 motos, que serán distribuidos en 60 municipios con fuerte actividad turística a lo largo de la temporada.

En el área sanitaria, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, confirmó que el sistema regional será reforzado con la incorporación de 1.137 profesionales y la instalación de 19 postas de prevención y promoción de la salud. En ese marco, cuestionó la falta de articulación con la Nación: “Aún no hemos recibido ningún mensaje del Ministerio de Salud de la Nación para preguntarnos qué necesitamos para recibir a cerca de nueve millones de viajeros”, sostuvo el funcionario.