Crecen las búsquedas de argentinos para viajar a Kansas City y a Dallas

Las búsquedas de alojamiento realizadas por viajeros argentinos para viajar a Estados Unidos durante junio de 2026 registran incrementos inéditos, impulsadas por el próximo mundial de fútbol. Así lo reflejan datos de Booking.com, que anticipan un movimiento turístico récord hacia ciudades sede como Kansas City y Dallas, incluso a más de seis meses del inicio del evento.

Según el informe Tendencias de Viaje 2025, elaborado por la plataforma, el 18% de los viajeros argentinos reconoce estar motivado a elegir un destino en función de un evento deportivo específico. En ese marco, el Mundial 2026 aparece como un fuerte disparador de planificación anticipada y búsqueda de alojamiento.

Kansas City muestra uno de los picos más llamativos: las búsquedas crecieron casi un 110.000% para el período comprendido entre el 15 y el 17 de junio de 2026, en comparación con las mismas fechas de 2025. Dallas, otra de las sedes confirmadas del torneo, exhibe un incremento aún mayor: casi un 170.000% entre el 21 y el 23 de junio, y más del 105.000% entre el 26 y el 28 de junio, siempre en relación con el año anterior.

“Estamos frente a un fenómeno de búsquedas histórico, sin precedentes. Los números hablan por sí solos y refuerzan algo que siempre destacamos: cuando el argentino quiere viajar, lo hace, y despliega toda su creatividad para conseguirlo”, afirmó Jimena Gutiérrez, gerenta general de Booking.com para Argentina.

El mundial de fútbol 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, será el más grande de la historia, con 48 selecciones participantes y un calendario extendido. En Estados Unidos, ciudades como Dallas y Kansas City no solo serán sedes de partidos, sino también puntos estratégicos por su infraestructura, conectividad aérea y capacidad hotelera.

En ese contexto, los argentinos comienzan a planificar con mucha antelación, una tendencia que se profundiza ante la expectativa de alta demanda, suba de precios y menor disponibilidad a medida que

se acerque la fecha del torneo. Las búsquedas tempranas permiten comparar valores, asegurar alojamiento y evaluar alternativas como estadías compartidas o alquileres temporarios.

Desde el sector turístico señalan que este comportamiento también responde a un cambio cultural: los grandes eventos deportivos se consolidan como motor de viaje, combinando turismo, espectáculo y experiencia, incluso en un contexto económico desafiante.