Rescataron animales de fauna silvestre utilizados en rituales

En el marco de un procedimiento supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional y orientado a la protección del medioambiente y de la fauna silvestre, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina detuvieron en la localidad bonaerense de Ingeniero Sourdeaux a un hombre que se presentaba como vidente y que utilizaba animales protegidos por la legislación vigente durante rituales de carácter espiritista.

La investigación se inició el 15 de abril del corriente año, a partir de un requerimiento de la Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de Morón, a cargo del fiscal Sebastián Basso, con intervención de la Secretaría del doctor Sergio Battista. La orden judicial dispuso el relevamiento de un perfil en una reconocida red social, ante la presunta comisión de infracciones a la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre y a la Ley 14.346, que sanciona el maltrato y la crueldad contra los animales.

Con el avance de las tareas investigativas, personal del Departamento Delitos Ambientales de la PFA logró identificar al responsable de la cuenta, en la que se difundían de manera habitual imágenes y videos donde se observaba la utilización de especies de fauna silvestre –entre ellas serpientes yarará, culebras y yacarés– en rituales de índole religiosa.

A partir del análisis de la información recolectada y de la intervención telefónica arbitrada por la autoridad judicial, los investigadores lograron localizar una quinta ubicada sobre la calle Congresales, en la localidad de Los Polvorines, en Malvinas Argentinas, donde el sospechoso residía y realizaba los rituales investigados.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de San Martín ordenó un allanamiento en el inmueble, que se concretó en las últimas horas y permitió desarticular las maniobras ilícitas bajo investigación. El operativo contó con la colaboración de técnicos de la Brigada de Control Ambiental (BCA) de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación.

Durante el procedimiento, se constató la tenencia irregular de diversas especies de fauna silvestre, alojadas en condiciones inadecuadas, sin cumplir los protocolos de bienestar animal ni contar con documentación que acreditara su legítima procedencia y trazabilidad.

Entre los ejemplares secuestrados se encontraban dos yacarés overos (Caiman latirostris), una tortuga terrestre (Chelonoidis chilensis), especie categorizada como “amenazada” en la Argentina, una tortuga de caparazón blando espinosa (Apalone spinifera) y una tortuga mordedora (Chelydra serpentina), todos mantenidos en peceras con agua. Además, se hallaron dos tarántulas taxidermizadas.

Ante la gravedad del hallazgo, los animales que se encontraban con vida fueron rescatados y trasladados bajo estrictos protocolos de bioseguridad al Instituto Nacional de Microbiología Dr. Carlos G. Malbrán, donde quedaron a cargo de especialistas para su evaluación, cuidado y recuperación.

El involucrado, un ciudadano argentino mayor de edad, fue notificado de la formación de la causa y quedó a disposición del juzgado federal interviniente, a cargo del juez Emiliano Canicoba, Secretaría N° 3 de Bruna María Valeria Schwarz, imputado por infracción a las leyes 22.421 y 14.346.