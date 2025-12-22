A pocas semanas del inicio de las vacaciones de verano en la Argentina, muchas familias eligen el auto como principal medio de transporte para viajar a distintos destinos turísticos. Por este motivo, es fundamental contar con la documentación obligatoria para circular por la ruta y evitar multas o sanciones.

Durante los meses de enero y febrero, el Ministerio de Transporte junto con las jurisdicciones provinciales implementan el Operativo de Verano, que implica un refuerzo de los controles vehiculares en rutas y accesos estratégicos de todo el país.

Qué documentación para el auto no puede faltar para ir de vacaciones

De acuerdo con la Ley Nacional de Tránsito, los conductores deben presentar una serie de documentos obligatorios, tanto en formato físico como digital, cuando son solicitados por una autoridad de control. Estos son:

Documento Nacional de Identidad (DNI).

Licencia Nacional de Conducir vigente.

Cédula de identificación del vehículo (verde o azul).

Comprobante de seguro en vigencia.

Constancia de RTO (Revisión Técnica Obligatoria) o VTV (Verificación Técnica Vehicular).

Patentes legibles, normalizadas y sin aditamentos.

Cómo tramitar la VTV antes de salir de vacaciones

La VTV es uno de los requisitos indispensables para circular legalmente. Para realizar el trámite, es necesario presentar el DNI, la licencia de conducir, el seguro vigente, la cédula verde o azul, y concurrir con el vehículo en condiciones óptimas.

Además, el auto debe contar con matafuegos, balizas, botiquín de primeros auxilios y cinturones de seguridad en buen estado.

Los pasos para tramitar la VTV son los siguientes:

Ingresar al sitio web oficial: acceder a la página de la VTV correspondiente a tu provincia (por ejemplo, Buenos Aires).

Cargar la información requerida: completar los datos del vehículo y los datos personales de contacto.

Seleccionar planta y turno: elegir una planta habilitada, junto con la fecha y el horario disponibles.

Realizar el pago del turno: abonar de manera online o presencial, según la opción elegida.

Confirmación del trámite: recibir un correo electrónico con el código de reserva y los detalles del turno.

