El solsticio de verano marca el inicio oficial del verano en el hemisferio sur y se caracteriza por ser el día con mayor cantidad de horas de luz solar del año. En Argentina, este evento coincide con el cierre del año, el comienzo de las vacaciones y las celebraciones de Fin de Año, por lo que tiene un fuerte impacto tanto astronómico como cultural.

Cuándo es el solsticio de verano

El solsticio de verano 2025 será el domingo 21 de diciembre a las 15:03 horas, según informó el Servicio de Hidrografía Naval, organismo dependiente del Ministerio de Defensa.

A partir de ese momento, los días alcanzan su máxima duración y las noches son más cortas. Si bien las jornadas continúan siendo calurosas, desde ese punto los días comienzan a acortarse de manera progresiva hasta la llegada del otoño.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Ni Cariló ni Mar de las Pampas: las playas más económicas y tranquilas para veranear este verano | Perfil

Qué es el solsticio de verano

El solsticio de verano es un fenómeno astronómico que señala el día más largo y la noche más corta del año en cada hemisferio. Ocurre entre el 20 y 21 de junio en el hemisferio norte, marcando el inicio del verano allí, y entre el 21 y 22 de diciembre en el hemisferio sur, cuando comienza el verano en Argentina.

El término solsticio proviene del latín solstitium, que significa “sol quieto”, y hace referencia al momento en que el Sol alcanza su máxima altura aparente en el cielo. Este evento indica el instante en que un hemisferio recibe la mayor cantidad de luz solar directa.

¿Verano con más calor y menos lluvias? | Perfil

Desde la antigüedad, diversas culturas celebraron el solsticio por su vínculo con las cosechas, los ciclos naturales y la organización del calendario.

Por su parte, desde el Servicio de Hidrografía Naval explicaron que “el año trópico tiene una duración de 365,2422 días, mientras que el calendario gregoriano considera 365,2425 días”, una diferencia mínima que explica los ajustes del calendario a lo largo del tiempo.

mc.