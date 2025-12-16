Faltan pocas semanas para iniciar el verano y muchas personas empezaron a planificar respecto a sus vacaciones. Alojamiento para todos los presupuestos, gastronomía con identidad local, actividades al aire libre y promociones que se multiplican conforman una oferta turística diversa y accesible, ideal tanto para familias.

Algunas playas extensas, con naturaleza en estado puro y una propuesta turística en constante crecimiento como Dunamar, Reta, Claromecó y Orense se posicionan en 2026 como lugares elegidos de la costa bonaerense por su excelente relación precio-calidad.

Incluso, las personas que vayan a veranear en la Costa Atlántica en 2026 pueden llevar un gasto semanal que va desde un millón hasta superar los dos millones de pesos. Sin embargo, las playas de Tres Arroyos son una de las alternativas más elegidas por quienes buscan disfrutar del mar sin sobresaltos en el presupuesto.

En ese sentido, los alojamientos, la gastronomía, las carpas y los traslados tienen valores razonables en comparación con los centros turísticos más visitados, lo que permite planificar vacaciones familiares con mayor previsibilidad.

Cuánto sale la estadía en las playas del partido de Tres Arroyos

De acuerdo a las comodidades y servicios, el precio de los hospedajes se encuentra entre $60.000 y $130.000 por noche, mientras que una comida completa para dos personas puede encontrarse entre $30.000 y $60.000, manteniendo una relación precio-calidad competitiva dentro de la Costa Atlántica.

En lo que respecta a la gastronomía, en pleno bosque de Dunamar, a pasos del mar, La Cocinería es una experiencia gastronómica que no hay que perderse en la costa bonaerense. Tiene una propuesta gourmet auténtica y cuidada en cada detalle, acompañada de productos frescos, sabores centroeuropeos con guiños locales y una creatividad que se renueva temporada tras temporada.

Por lo tanto, las playas de Tres Arroyos se presentan como uno de los destinos veraniegos más económicos para ir y disfrutar en familia.

