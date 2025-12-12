Cuánto sale un día de pileta en Córdoba: abren los natatorios y el camping municipal

La Municipalidad de Córdoba habilitó la Temporada de Verano 2025–2026 y confirmó los valores para acceder a los natatorios municipales: el día de pileta cuesta $2000 para menores de 12 años y $2500 para mayores de 12 años, según cada espacio deportivo. En el caso del Camping General San Martín, la entrada tendrá un valor de $8000 por persona. Las personas con discapacidad y los adultos mayores de 60 años ingresan sin costo presentando DNI o certificado correspondiente.

El lanzamiento oficial se realizó en el natatorio del Parque Sarmiento, donde el intendente Daniel Passerini presentó la temporada junto al secretario de Fortalecimiento Vecinal, Cultura y Deportes, Héctor Campana. Desde este sábado, los vecinos podrán concurrir a las piletas de los polideportivos General Paz, General Bustos, Corral de Palos, Ruta 19, Parque Los Algarrobos, Parque Sarmiento, Camping San Martín y el Club Municipalidad.

Los natatorios funcionarán con pileta libre y una amplia grilla de actividades recreativas destinadas a niños, adultos mayores y personas con discapacidad. Además, los polideportivos sociales continuarán utilizando estos espacios a lo largo del verano para sus programas deportivos.

Las Escuelas de Verano tendrán un costo de $14.500 por ciclo quincenal, con fechas y horarios que dependen de cada natatorio. Para quienes no puedan abonar el valor del día de pileta, la Municipalidad habilitó la posibilidad de solicitar ingreso gratuito mediante un trámite presencial en la Subsecretaría de Deportes (Roma 155) o presentándose un día antes en el espacio al que se desea asistir.

Requisitos y funcionamiento

Cada espacio cuenta con seguridad, personal médico, guardavidas y revisación médica gratuita en el lugar. Para participar de actividades recreativas, escuelas de verano o programas especiales (como mayores o personas con discapacidad), se solicitarán certificados de salud, DNI y documentación específica según la actividad.

Los horarios y modalidades varían por natatorio: